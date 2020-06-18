Количество недостоверной информации на тему поправок в Конституцию и предстоящего голосования растет. В Общественной палате РФ и в парламенте отслеживают ситуацию, чтобы дать происходящему правовую оценку. В рабочей группе по подготовке изменений в Основной Закон напомнили, что авторам ложных сообщений может грозить административная и даже уголовная ответственность. В четверг группа провела очередное заседание.

"За последнюю неделю количество ложных сообщений, вбросов увеличилось в шесть раз. За последние две недели мы выявили свыше 1,5 тыс. фейковых сообщений", - сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Он также возглавляет экспертно-консультационную группу ОПРФ по контролю за электронным голосованием.

По словам Малькевича, зафиксировано "не менее 15 оригинальных вбросов, которые потом уже творчески развиваются, тиражируются". В качестве примеров он привел сообщения о том, что для голосования по Конституции якобы не нужен паспорт, что за отказ от участия в плебисците может быть выписан штраф, а также что после вступления поправок в силу россияне не смогут обращаться в международные суды. По его словам, для подобных вбросов активно используются соцсети и ресурсы СМИ, признанных в России "иностранными агентами". По мнению эксперта, это спланированная и целенаправленная акция.

"Надо быть готовыми к тому, что количество фейков будет расти по уже понятным направлениям - скомпрометировать процедуру голосования, сами поправки, нашу Конституцию и создать мощный негативный фон в социальных сетях, чтобы испортить впечатление от большого и значимого для нашей страны события, которое состоится 1 июля", - считает Малькевич.

Вся информация о фейках и их авторах будет передана в комиссии Совфеда и Госдумы по защите госсуверенитета. Глава комиссии верхней палаты Андрей Климов уже пообещал, что эта тема будет отражена в ежегодном докладе.

"Какая будет правовая оценка - посмотрим. Я думаю, есть возможность в действующем законодательстве нормально отреагировать. В том числе с точки зрения КоАП, Уголовного кодекса. Какая будет реакция на все фейки - не могу сказать. Надо рассматривать каждый индивидуально", - сказал сопредседатель рабочей группы, глава Комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников.

"Да, конечно, фейки - большое зло, но мне кажется, что в нашей ситуации то, что нас пытаются расшатывать именно фейками, говорит о том, что у нас достаточно хорошо проработаны поправки, достаточно хорошая процедура", - считает другой сопредседатель рабочей группы, глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. По его мнению, "это достаточно быстро разоблачается". "Достаточно обратиться к тексту поправок, посмотреть процедуру до конца, по всем этапам. Люди видят, что реальных претензий нет, и приходится выдумывать вот это все", - добавил Клишас.

По словам сенатора, он и его коллеги ведут активную разъяснительную работу в регионах по содержанию поправок и процедуре голосования. "Вопросов по тексту Конституции меньше не становится, но это и хорошо: люди достаточно информированы и знают содержание закона, но все хотят понять, что же это в практическом плане значит. Мы пытаемся раскрыть содержание поправок более глубоко", - сказал Андрей Клишас.

Судя по данным социологов, эта работа приносит плоды. Как рассказал на заседании рабочей группы руководитель практики политического анализа и консультирования департамента исследований ВЦИОМа Михаил Мамонов, 85% россиян уверены, что своим голосованием по поправкам повлияют на будущее страны и свое собственное. Информированность о голосовании ВЦИОМ оценивает как абсолютную - 83% респондентов назвали дату 1 июля, 68% знают, что участки откроются 25 июня. При этом большинство - 53% - хотели бы проголосовать именно 1 июля на участке, еще 25% настроены прийти раньше. Всего же голосовать намерены 68% опрошенных, из них 47% уже приняли твердое решение, 21% заявил, что скорее примет участие в плебисците.

Тем, кто готов голосовать, секретарь ЦИК Майя Гришина посоветовала поторопиться с выбором способа. Она напомнила, что в 14.00 21 июня истекает срок подачи заявлений для голосования по месту нахождения и для участия в дистанционном электронном голосовании (для москвичей и жителей Нижегородской области). Система "Мобильный избиратель" приняла уже более 1,3 млн заявлений от тех, кто планирует голосовать не по месту постоянной регистрации. Заявки на онлайн-голосование в двух регионах подали более 800 тысяч человек - 582 тысячи москвичей и почти 240 тысяч нижегородцев.

В отдаленных и труднодоступных местностях голосование уже началось. По словам Майи Гришиной, там уже высказались по поправкам в Основой Закон порядка 12 тысяч человек.

Кстати

В Центризбиркоме рассказали, как голосовать тем, кто находится на строгой самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Если факт заболевания подтвержден, выходить из дома нельзя, но гражданин твердо настроен принять участие в голосовании, он должен подать заявку в свою участковую избирательную комиссию заранее, лучше всего - до конца этой недели, рассказала "РГ" секретарь ЦИК Майя Гришина. В этом случае речь может идти только о надомном голосовании, уточнила она. Заявка будет рассматриваться в особом порядке. Чтобы не подвергать опасности членов УИК, которые заняты на участках, "комиссия будет специально организована из лиц, которые уже работают с больными или теми, кто на карантине", сообщила Гришина.