Пекин приостанавливает межрегиональные пассажирские перевозки из-за COVID-19

Власти Пекина с 19 июня временно приостанавливают все пассажирские перевозки с другими регионами Китая из-за новой вспышки коронавируса в столице. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по транспорту правительства города Жун Цзюнь.

"С 19 июня все межрегиональные пассажирские перевозки прекращаются", - заявил Жун во время пресс-конференции.

Напомним, что новая вспышка коронавируса была зафиксирована на крупном оптовом рынке "Синьфади". Эпидемиологическое расследование обнаружило COVID-19 на доске для разделки импортированного лосося. 13 июня рынок закрыли. До этого на протяжении почти двух месяцев в столице не было выявлено ни одного локального случая COVID-19. Теперь в Пекине вновь ввели ограничительные меры профилактического характера.