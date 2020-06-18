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18.06.2020 00:45
Рубрика: В мире

Пентагон разработал стратегию обороны в космосе

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Министерство обороны США завершило разработку "Стратегии обороны в космосе". Об этом заявил заместитель помощника главы Пентагона Стивен Китэй, подчеркнув, что стратегия была разработана в ответ на "угрозу со стороны России и Китая".

Фото: EPA
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"Я бы сказал, что мы все еще опережаем их", - отметил представитель оборонного ведомства, презентуя стратегию. По его словам, для США "однозначно существует риск" в свете того, как Москва и Пекин развивают свои военные возможности. В Пентагоне полагают, что РФ и КНР намерены разместить оружие в космосе.

При этом Китэй отказался говорить о том, какими военными возможностями располагает Вашингтон сейчас или планирует располагать в будущем в рамках новой стратегии, пишет РИА Новости. По его словам, США делают акцент на гарантиях выполнения космических миссий, устойчивости, сдерживании "агрессии" против американских комических систем, а также систем союзников и партнеров.

Ранее Генштаб РФ предупредил об угрозе милитаризации космоса Соединенными Штатами. В российском Минобороны с тревогой отозвались о планах США развернуть на орбите ударные средства ПРО. По мнению первого заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Виктора Познихира, эти намерения "представляют угрозу для свободного использования космического пространства любым государством".

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