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18.06.2020 10:00
Рубрика: Легковые авто

Почему лампы в фарах нужно менять парами

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Когда перегорает лампа в одной из фар, продавцы в магазинах автозапчастей настоятельно рекомендуют купить сразу две в комплекте. Зачем это делать, если вторая пока не перегорела?

Для начала разберемся с типом ламп. Самая распространенная - это галогеновая. Внутри нее стоит нить накаливания, которая горит в парах галогена или брома. Благодаря этому срок службы спирали продлевается. Но как правило ресурс у обеих ламп одинаков, и если перегорела одна, то значит скоро придется попрощаться и со второй. Плохо будет, если фара внезапно перестанет светить во время ночной езды. Поэтому менять лучше сразу обе лампы, пишет aif.ru.

Фото: iStock
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Если этого не сделать, то будет заметна разница в светимости: новая будет гораздо ярче старой. Это тоже не идет на пользу движению по ночным трассам.

Галогеновые лампы стоят недорого, а заменить их несложно даже для новичка. Главное правило - не браться пальцами за колбу, иначе потом на ней останутся желтые разводы из-за пригоревших жировых пятен.

Более долговечны ксеноновые лампы. Если ресурс галогеновых составляет максимум 1200 часов, то ксеноновая может работать до 3000. К концу службы газ стареет и окрашивается фиолетовыми оттенками: это верный признак того, что скоро лампе придет конец. Эти лампы тоже лучше менять парами, поскольку ресурс их одинаков.

На некоторых автомобилях заменить лампы не так просто: нужно разбирать передок автомобиля. Это еще один довод в пользу того, чтобы менять парами.

Сейчас встречаются также матричные фары на светодиодной оптике. Эти устройства дороги и сложны, поэтому дилер не разрешает менять их самостоятельно. Чтобы поменять сгоревшие светодиоды матрицы, нужно обратиться в сервисный центр.

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