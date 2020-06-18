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18.06.2020 13:39
Рубрика: Digital

Понадобятся ли владельцам новых процессоров антивирусы

Текст: Иван Черноусов
Американский производитель процессоров - Intel - представил технологию, которая сможет защитить пользователей от вредоносных атак на аппаратном уровне. Она называется Control-Flow Enforcement Technology (CET).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Первыми такую защиту получат процессоры Tiger Lake, которые выйдут уже этим летом. Однако эксперты по кибербезопасности считают, что полностью защитить компьютер от зловредов новые чипы не смогут.

Фото: iStock
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"Защита, которая будет в новых процессорах Intel это не панацея от вирусов в целом, а защита от двух конкретных разновидностей атак: Return Oriented Programming (ROP) и Jump Oriented Programming (JOP), - говорит Евгений Лифшиц, член совета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. - Это особые техники, когда хакер нестандартным образом использует штатные процедуры, доступные выполняемому процессу, "собирая" механизм угрозы из неочевидных деталей (самый известный пример - это атака на переполнение буфера)".

По его мнению, американская корпорация делает глубинную аппаратную защиту, закрывая "фундамент оборудования". Лифшиц считает, что для защиты от "поверхностных" вирусов по-прежнему важно пользоваться программными антивирусами.

"Разработанная Intel защита поможет предотвратить использование злоумышленниками легального кода, который обрабатывается процессорами, - поясняет Луис Корронс, ИБ-евангелист компании Avast. - Этот метод используется ими уже более десяти лет, чтобы обойти меры защиты от эксплойтов".

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Корронс полагает, что дополнительный уровень защиты не обнаружит и не остановит другое вредоносное ПО и рекомендует выбирать комплексные решения для защиты компьютера: "За последние годы антивирус стал гораздо большим, чем просто программой по обнаружению вирусов. Решения безопасности сегодня предлагают несколько уровней и функций. Например, они могут предлагать защиту от слежения, менеджер паролей, функции безопасности для Wi-Fi и многое другое. Я считаю, что очень важно, чтобы на рынке антивирусов было много разных игроков. Если одно решение монополизирует отрасль, киберпреступники сосредоточат все свои усилия на попытках найти уязвимости в этом решении. И если они их найдут, то в опасности будут все", - заключает он.

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