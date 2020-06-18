Попова оценила вероятность возвращения школьников за парты 1 сентября

На сегодняшний день есть высокая доля уверенности в том, что учебный год в школах начнется в сентябре. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ведомство уже подготовило специальные рекомендации, как организовать учебный процесс в школе, потому что учиться нужно, рассказала Попова в эфире телеканала "Россия 1". По ее словам, ситуация на данный момент управляемая, поэтому высока уверенность в том, что в начале сентября школьники вернутся за парты и "будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса".

Ранее сообщалось о том, что Министерство просвещения планирует открыть школы, детские сады, колледжи и техникумы в очном формате 1 сентября, и система образования готовится к этому. "Была волна фейков о том, что дистанционная форма заменит обычную. Этого не будет", - подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов отметив, что дистанционная форма может только дополнять традиционную.