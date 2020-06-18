Путин направил Назарбаеву телеграмму со словами поддержки

Российский лидер Владимир Путин направил первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву телеграмму с выражением поддержки в связи с информацией о его заболевании коронавирусом.

Глава Российского государства подчеркнул, что хотел бы искренне, по-дружески поддержать Назарбаева в непростой момент.

"Уверен, что ваша необыкновенная жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм помогут вам в короткое время справиться с вирусом", - отметил Путин и пожелал первому президенту Казахстана полного выздоровления и доброго здоровья на долгие годы.