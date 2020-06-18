У Назарбаева обнаружен коронавирус

У экс-президента Казахстана 79-летнего Нурсултана Назарбаева обнаружен коронавирус, он находится на самоизоляции. Об этом сообщается на сайте бывшего главы государства.

"В настоящее время первый президент Казахстана находится на самоизоляции. К сожалению, последний тест елбасы (лидера нации - прим. "РГ") на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет. Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно", - говорится в сообщении.

Напомним, что режим чрезвычайного положения из-за коронавируса действовал в Казахстане с 16 марта по 11 мая. В некоторых регионах страны ограничительные меры сохраняются. По данным портала Worldometers, всего в Казахстане выявлено 15 877 случаев COVID-19, 9 920 человека выздоровели, 97 скончались.