Путин указал доводить до суда дела о растрате средств на нацпроекты

Президент призвал доводить до суда уголовные дела в отношении картельных сговоров и недобросовестных подрядчиков в сфере нацпроектов.

"Чтобы доводились до суда эти дела, чтобы они не затухли по дороге", - заявил глава государства на встрече в Кремле с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным.

"Совместно с ФАС и ФСБ выявлены картельные сговоры на 700 млн уже в этом году и расторгнуты контракты. Сохранено бюджетных средств, то есть там, где не дали возможность недобросовестным подрядчикам выйти, на 3,8 млрд рублей. Фактически возмещен ущерб почти 3 млрд рублей - это где налоги вернули добровольно. И возбуждено порядка 50 уголовных дел. Около 2 млрд арестовано", - привел цифры Чиханчин, говоря про проверки расходования средств на реализацию национальных проектов.