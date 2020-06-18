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18.06.2020 15:04
Рубрика: Власть

Путин указал доводить до суда дела о растрате средств на нацпроекты

Текст: Кира Латухина

Президент призвал доводить до суда уголовные дела в отношении картельных сговоров и недобросовестных подрядчиков в сфере нацпроектов.

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"Чтобы доводились до суда эти дела, чтобы они не затухли по дороге", - заявил глава государства на встрече в Кремле с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным.

"Совместно с ФАС и ФСБ выявлены картельные сговоры на 700 млн уже в этом году и расторгнуты контракты. Сохранено бюджетных средств, то есть там, где не дали возможность недобросовестным подрядчикам выйти, на 3,8 млрд рублей. Фактически возмещен ущерб почти 3 млрд рублей - это где налоги вернули добровольно. И возбуждено порядка 50 уголовных дел. Около 2 млрд арестовано", - привел цифры Чиханчин, говоря про проверки расходования средств на реализацию национальных проектов.

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