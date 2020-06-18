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18.06.2020 09:27
Рубрика: Дороги

ЦОДД предложил водителям отказаться от поездок в центр Москвы

Текст: Ирина Огилько
Сегодня в столице пройдет очередная подготовка к Параду Победы. Центр организации дорожного движения Москвы предупреждает, что будут перекрыты участки дорог в центре и на северо-западе столицы, и просит отказаться от поездок в вечернее время.

По данным ЦОДД, ограничивать движение начнут с 17:30, и водителей просят заранее выбирать маршруты объезда. А пассажиров - планировать пересадки наземного транспорта, ведь многие автобусы будут ходить по "сокращенному маршруту". Как отметили в ЦОДД, накануне многие автомобилисты, не спланировав маршрут с учетом перекрытий, попали в пробки. Объезжать перекрытую Тверскую улицу пришлось через ТТК в районе Сущевского вала.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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Специалисты напомнили, что аналогичные перекрытия будут так же 19, 20, 23 и 24 июня.

Узнать маршрут следования военной техники и связанные с этим перекрытия дорог можно на Едином транспортном портале.

Напомним, Парад Победы на Красной площади в Москве в мае был перенесен. Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится 24 июня.

#Москва #пробки