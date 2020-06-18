Губернатор назвал имя нового сенатора от Ярославской области

Членом Совета Федерации от правительства Ярославской области станет Сергей Березкин. Соответствующий указ подписал губернатор региона Дмитрий Миронов.

По словам главы области, Сергей Березкин - человек безупречной репутации, с огромным опытом работы в органах исполнительной власти. В его послужном списке различные посты государственной службы, в том числе должность заместителя губернатора области. Последние годы Сергей Березкин посвятил общественной деятельности, возглавлял региональную Общественную палату.

Место представителя от правительства Ярославской области в Совфеде стало вакантным после того, как занимавший должность сенатора с 2017 года Игорь Каграманян перешел на должность первого заместителя министра здравоохранения России.

Справка "РГ"

Сергей Владимирович Березкин родился 23 июня 1955 года в Ярославле. Окончил автомеханический факультет Ярославского технологического института и Российский социально-политический институт. Работал механиком цеха, находился на комсомольской и партийной работе. С 1993 года трудился на разных должностях в администрации Ярославской области, в 2008 году стал заместителем губернатора области. С 2014 года - советник губернатора по вопросам патриотического воспитания. С 2015 года - член Общественной палаты Ярославской области. Женат, имеет двух дочерей.