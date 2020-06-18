Подозреваемый в убийстве троих человек в Москве уже имел судимость

Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ "убийство двух и более лиц".

По данным следствия, днем 18 июня в квартире жилого дома, расположенного по улице Приорова в Москве, с огнестрельными ранениями были обнаружены тела двух женщин 1997 и 1968 года рождения, мужчины 1999 года рождения и малолетнего ребенка 2016 года рождения.

В правоохранительные органы, услышав 6-7 похожих на выстрелы хлопков, обратились соседи. Они сообщили, что ранее к женщине в квартиру зашел молодой человек, которого раньше часто видели рядом с этой семьей. В настоящее время следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия.

Уже известно, что отвергнутый парень пришел на разборки с охотничьим гладкоствольным карабином "Сайга-12-1" и пистолет "МР-80-13Т". По этому поводу проверку уже назначила прокуратура Москвы. Надзорное ведомство проверит соблюдение требований законодательства о лицензионно-разрешительной работе в сфере оборота оружия, в том числе лицензионного контроля по выдаче того самого карабина и пистолета.

Кроме того, стало известно, что мужчина, устроивший стрельбу в квартире на севере Москвы, в феврале 2020 года привлекался к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественном месте.

"15 февраля на Севастьяна Путинцева был составлен протокол сотрудниками ОМВД по Красносельскому району ГУ МВД по Москве за распитие спиртных напитков в общественном месте. Он был оштрафован на 500 рублей", - сообщил РИА Новости источник в столичной полиции.

Вместе с тем появилась информация, что подозреваемый в убийстве ранее был судим за кражу. Возникает вопрос, как он получил лицензию на оружие.

Отмечается, что Севастьян Путинцев в 2017 году был осужден за "кражу из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем".

Про Севастьяна известно пока не особо много. Он учился в московском Финансовом Университете на факультете социологии-политологии. Однако вуз так и не окончил. Он взял академический отпуск и ушел в армию. Вернулся и попытался восстановиться в вузе, походил на пару лекций, но после забрал документы.