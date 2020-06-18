Подозреваемый в убийстве троих человек в Москве уже имел судимость

Новости

Следователи выявили новые эпизоды похищения людей в Ростовской области 20:06
В Крыму рассказали об инвестициях на миллиард в экологию Армянска 20:05
Релиз Cyberpunk 2077 перенесли на 19 ноября 19:58
Новый фильм Дэвида Финчера выйдет на Netflix в октябре 19:53
Экс-премьер Ингушетии стал фигурантом уголовного дела 19:45
Посол РФ прокомментировал обвинения о причастности РФ к убийству Хангошвили 19:38
В США выдан ордер на арест экс-полицейского, застрелившего афроамериканца 19:15
Цены на бензин выросли в большинстве центров субъектов России 19:09
Путин направил Назарбаеву телеграмму со словами поддержки 18:56
Московских школьников ждут на олимпиаде по генетике 18:55
Нижегородец осужден за убийство юноши, вступившегося за женщину 18:53
В Кузбассе мошенники похитили 250 миллионов рублей из фонда ОМС 18:52
Такси в Москве будут дезинфицироваться после каждого пассажира 18:50
Минздрав планирует возобновить всеобщую диспансеризацию 18:47
По факту пожара на корабле "Иван Папанин" возбуждено уголовное дело 18:40
Поезд насмерть сбил актрису Галину Дашевскую 18:37
У главы минздрава Удмуртии выявили коронавирус 18:37
На место массового захоронения под Псковом выехали следователи 18:30
Аксенов назвал продление антикрымских санкций ЕС данью традиции 18:26
В Финском заливе заметили дельфинов 18:21
Суд продлил арест обвиняемым в подготовке взрыва на концерте Киркорова 18:17
Голикова: Второй волны коронавируса может не быть 18:15
Владелец "Сочи": Позиция клуба о переносе матча с "Ростовом" не поменялась 18:15
Столовую правительственного комплекса в Сеуле закрыли из-за коронавируса 18:05
Спикер Госдумы оценил позицию КПРФ по поправкам в Конституцию 18:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Что поможет попрощаться с килограммами, накопленными в самоизоляции
Что поможет попрощаться с килограммами, накопленными в самоизоляции
18.06.2020 18:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Подозреваемый в убийстве троих человек в Москве уже имел судимость

Текст: Иван Петров
Московские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства нескольких лиц в квартире многоэтажного дома в Северном административном округе. Преступление было совершено 24-летним молодым человеком в отношении его бывшей 23-летней девушки, ее сына и матери. Парень с карабином пришел в квартиру к своей экс-подруге и расстрелял из карабина ее и всех, кто оказался в тот момент в квартире рядом с не пожелавшей продолжать с ним отношения девушкой. Затем преступник покончил с собой.

Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ "убийство двух и более лиц".

По данным следствия, днем 18 июня в квартире жилого дома, расположенного по улице Приорова в Москве, с огнестрельными ранениями были обнаружены тела двух женщин 1997 и 1968 года рождения, мужчины 1999 года рождения и малолетнего ребенка 2016 года рождения.

В правоохранительные органы, услышав 6-7 похожих на выстрелы хлопков, обратились соседи. Они сообщили, что ранее к женщине в квартиру зашел молодой человек, которого раньше часто видели рядом с этой семьей. В настоящее время следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Перестрелка в Москве: как полицейским удалось обезвредить преступника

Уже известно, что отвергнутый парень пришел на разборки с охотничьим гладкоствольным карабином "Сайга-12-1" и пистолет "МР-80-13Т". По этому поводу проверку уже назначила прокуратура Москвы. Надзорное ведомство проверит соблюдение требований законодательства о лицензионно-разрешительной работе в сфере оборота оружия, в том числе лицензионного контроля по выдаче того самого карабина и пистолета.

Кроме того, стало известно, что мужчина, устроивший стрельбу в квартире на севере Москвы, в феврале 2020 года привлекался к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественном месте.

"15 февраля на Севастьяна Путинцева был составлен протокол сотрудниками ОМВД по Красносельскому району ГУ МВД по Москве за распитие спиртных напитков в общественном месте. Он был оштрафован на 500 рублей", - сообщил РИА Новости источник в столичной полиции.

Вместе с тем появилась информация, что подозреваемый в убийстве ранее был судим за кражу. Возникает вопрос, как он получил лицензию на оружие.

Отмечается, что Севастьян Путинцев в 2017 году был осужден за "кражу из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем".

Про Севастьяна известно пока не особо много. Он учился в московском Финансовом Университете на факультете социологии-политологии. Однако вуз так и не окончил. Он взял академический отпуск и ушел в армию. Вернулся и попытался восстановиться в вузе, походил на пару лекций, но после забрал документы.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва РГ-Видео

Главное сегодня

Роскомнадзор снимет ограничения с Telegram
Володин: Преемнику Путина достанется сильная Россия
В Госдуме прокомментировали продление антироссийских санкций ЕС
Видео: Первым добровольцам ввели вакцину от COVID-19
Песков заявил об экспертном обсуждении идеи повышения НДФЛ для богатых
Собянин: В московских МФЦ отмененяется предзапись
ФСБ задержала участников нападения на Дагестан в 1999 году
Лжеэкстрасенсы обманули людей на пять миллионов рублей