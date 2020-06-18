СК возбудил дело по факту гибели четырех человек при стрельбе в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек при стрельбе на улице Приорова в Москве. Как объяснила представитель Главного управления СК по Москве Юлия Иванова, дело возбуждено по статье УК РФ "Убийство двух и более лиц".

Пока со слов следователей - это бытовой конфликт. Деталей еще нет. Есть сообщение, что на севере Москвы к женщине домой пришел ее бывший сожитель и устроил стрельбу. Потом покончил с собой. Среди погибших - мужчина (стрелявший, который покончил с собой), две женщины и ребенок.

На месте происшествия работают криминалисты.