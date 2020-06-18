В результате стрельбы на севере Москвы погибли четыре человека

Четверо погибших, среди которых один ребенок, - таков итог перестрелки в квартире на улице Приорова на севере Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на службу 112.
Фото: Сергей Карандеев/ТАСС
"В квартире обнаружены тела мужчины, двух женщин и ребенка", - отметили в СК. Следователи работают на месте происшествия.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство двух и более лиц".
Стрелок покончил с собой, сообщают источники в правоохранительных органах. Убийство было совершено на почве бытового конфликта. Подробности происшествия выясняются.