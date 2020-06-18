В результате стрельбы на севере Москвы погибли четыре человека

"В квартире обнаружены тела мужчины, двух женщин и ребенка", - отметили в СК​​​. Следователи работают на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство двух и более лиц".

Стрелок покончил с собой, сообщают источники в правоохранительных органах. Убийство было совершено на почве бытового конфликта. Подробности происшествия выясняются.