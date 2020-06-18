После снятия ограничений в Москве выросло число поездок на транспорте

Число поездок в метро Москвы увеличилось за неделю на 210 тысяч. Статистику публикует пресс-служба городского департамента транспорта.

"Поездок на наземном транспорте стало больше на 70 тысяч за неделю, на пригородных электричках - на 20 тысяч, на личных автомобилях - на 140 тысяч машин", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Число поездок на каршеринге на утро среды в столице составило 79 тысяч. Увеличение транспортного потока к вечеру привело к девяти балльным пробкам на дорогах. Добавим, что с 15 июня все вестибюли, закрытые ранее из-за коронавируса, для пассажиров открыл московский метрополитен. По данным пресс-службы компании, в утренний час пик с 7 до 9 часов было совершено 732,2 тысяч поездок - на 37% больше по сравнению с прошлой неделей.