В центре Москвы 18 июня ограничат движение для репетиции Парада Победы

В центре Москвы в четверг, 18 июня, ограничат движение. Здесь пройдет репетиция Парада Победы. Автомобилистов просят заранее продумать маршрут, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

"Ограничивать движение в центре столицы начнут в четверг с 17:30. На едином транспортном портале можно посмотреть подробную схему будущих перекрытий магистралей. По возможности лучше отказаться от вечерних поездок в центр города на личном транспорте", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Ограничивать движение также будут 19, 20, 23 и 24 июня. Они связаны с проведением репетиций и непосредственно самого торжества. Парад Победы на Красной площади в Москве в этом году перенести из-за эпидемиологической обстановки. Он состоится 24 июня. Будут задействованы образцы новейшей военной техники: боевые машины пехоты "Армата" и "Курганец-25" с новыми боевыми модулями "Кинжал" и "Эпоха", новейшие ЗРК С-300В4 и С-350, бронеавтомобили "Тайфун" и зенитно-артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО". Всего в Параде Победы примут участие 15 тысяч военнослужащих, 375 единиц сухопутной и авиационной техники.