Собянин: В московских МФЦ отмененяется предзапись

Москвичи смогут посещать МФЦ без предварительной записи. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-24".

Глава города уже дал поручение отменить предварительную запись на посещение МФЦ. "С сегодняшнего дня мы это ограничение снимем, и люди будут приходить в МФЦ без предварительной записи, как это было до ограничений, связанных с коронавирусом", - заявил Собянин.

Он подчеркнул, что столичные власти будут строго следить за соблюдением социальной дистанции в офисах госуслуг и обеспечением всех сотрудников средствами индивидуальной защиты.

С 9 июня в столице сняли ограничения на работу парикмахерских и косметических салонов, организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих фотоуслуги, а также разрешены репетиции в театрах, театральных и концертных организациях, цирках. С 16 июня возобновлена работа летних веранд кафе, библиотек, музеев и выставочных залов, зоопарков, стоматологических клиник.