На Камчатке создадут всероссийский центр подготовки кадров для туризма

Центр подготовки кадров для туристической отрасли всероссийского уровня планирует создать в Камчатском крае глава региона Владимир Солодов. Благодаря этому, число местных жителей, занятых в этой сфере, может вырасти вдвое.

"На мой взгляд, край может и должен стать всероссийской базой для подготовки инструкторов-проводников. Здесь есть все необходимые для этого условия: рельеф, специалисты, опытные горные гиды и ряд сильных организаций, на базе которых мы могли бы реализовать этот проект", - заявил врио губернатора.

Развитие туротрасли для Камчатки сейчас в приоритете. Речь идет не только о кадровом потенциале. Недавно здесь разработали план по профилактике и противодействию нелегальному туризму на 2020 год. Идет благоустройство знаменитого Халактырского пляжа. В основу развития туриндустрии положен экологический подход.

"Во-первых, необходимо определить четкие принципы регулирования туристского потока и снижения антропогенной нагрузки на особо-охраняемые природные территории и, во-вторых, учитывать приоритет экологических принципов при реализации инвестиционных проектов", - подчеркнул Владимир Солодов.

Все тексты сюжета "Отпуск-2020. Выбор есть!" читайте здесь.