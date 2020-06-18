Новости

В Якутии будут судить директора, растратившего 127 млн 09:37
В одном из районов Камчатского края ввели режим ЧС из-за пожаров 09:34
Мошенник украл дистанционным путем около 460 тысяч рублей 09:29
ЦОДД предложил водителям отказаться от поездок в центр Москвы 09:27
В Японии прокуратура запросила ордер на арест экс-министра юстиции страны 09:24
Пикап Hyundai Santa Cruz показался в минимальном камуфляже 09:22
В Челябинской области число жертв COVID-19 превысило сотню 09:22
Трамп назвал Болтона "дураком, который хотел развязать войну" 09:22
Жительница Югры оставила детей в квартире на три дня без еды 09:17
Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве 09:14
Парадную тренировку летчиков ЦВО показали на видео 09:09
Созданные школьниками компьютерные игры выведут на рынок 09:08
Предпоследнее место: продажи Lada в Европе "просели" 09:02
Врач рассказала, чем заменить сметану при солнечном ожоге 08:56
В Москве заработал онлайн-сервис, помогающий безопасно купить квартиру 08:55
Немецкий профессор заявил о взломе кода манускрипта Войнича 08:54
Скифский воин из кургана Сарыг-Булун оказался 13-летней амазонкой 08:50
Пермские ученые создали модель экологичной газотурбинной установки 08:42
Начальника Столбовского отдела полиции будут судить за взятку 08:20
На Сахалине суд отстранил мэра Охи, уличенного в браконьерстве 08:20
США выступили против прокладки кабеля между Лос-Анджелесом и Гонконгом 08:18
Volkswagen пустил клиентов на завод собирать машины 08:05
Самые коррупционные регионы страны перечислили в Генпрокуратуре России 07:45
В Африке появятся мобильные сети пятого поколения благодаря КНР 07:40
Онколог назвал пять симптомов рака кишечника 07:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Как пережить жару и вернуться к привычному ритму жизни
Как пережить жару и вернуться к привычному ритму жизни
18.06.2020 09:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве

Текст: Юлия Гарднер

Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь Ишаев устроил пьяное ДТП в Москве.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, он, будучи в состоянии алкогольного опьянения за рулем Porsche, врезался в две машины в Москве. Автомобили получили повреждения, к счастью, никто из людей не пострадал.

Фото: Пресс служба Таганского суда/ТАСС
Актер Никита Ефремов впервые прокомментировал ДТП со своим отцом

Освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови Ишаева. Ранее он был лишен водительских прав и за рулем машины находился незаконно.

Виктор Ишаев являлся губернатором Хабаровского края с 1991 по 2009 годы, затем был полпредом президента РФ в ДФО. Сейчас он находится под домашним арестом по обвинению в хищении средств у "Роснефти", где занимал пост вице-президента.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Столица ДФО Хабаровский край ЦФО Москва

Главное сегодня

Самые коррупционные регионы страны перечислили в Генпрокуратуре России
В Совфеде объяснили, почему голосование по Конституции важно провести сейчас
Попова оценила вероятность возвращения школьников за парты 1 сентября
Россиян предупредили об аномальном похолодании
Биржевая цена бензина марки АИ-95 превысила исторический максимум
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
СК опубликовал видео следственного эксперимента с маньяком из Подмосковья
Лжеэкстрасенсы обманули людей на пять миллионов рублей