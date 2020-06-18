Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве

Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь Ишаев устроил пьяное ДТП в Москве.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, он, будучи в состоянии алкогольного опьянения за рулем Porsche, врезался в две машины в Москве. Автомобили получили повреждения, к счастью, никто из людей не пострадал.

Освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови Ишаева. Ранее он был лишен водительских прав и за рулем машины находился незаконно.

Виктор Ишаев являлся губернатором Хабаровского края с 1991 по 2009 годы, затем был полпредом президента РФ в ДФО. Сейчас он находится под домашним арестом по обвинению в хищении средств у "Роснефти", где занимал пост вице-президента.