Нижегородец осужден за убийство юноши, вступившегося за женщину

Житель Нижнего Новгорода Владимир Телегин получил 27,5 лет колонии особого режима за убийство молодого человека, вступившегося за женщину. Об этом сообщает СК России.

Трагедия произошла 3 января этого года в городе Павлово Нижегородской области. 58-летний Владимир Телегин напал на 62-летнюю женщину, пытаясь похитить ее верхнюю одежду. Ее крики услышали двое молодых людей, проходивших мимо. Мужчина попытался скрыться, но юноши его догнали и попытались задержать. Во время потасовки злоумышленник ударил обоих ножом и скрылся.

18-летний Сергей Анучин скончался на месте от полученного ранения. 17-летний Данила Небогатов был госпитализирован и остался жив. Обоих молодых людей наградили впоследствии медалью "Доблесть и отвага", Сергея Анучина - посмертно.

4 января следователи СК и оперативники полиции задержали подозреваемого по горячим следам. Свою вину он не признал. Как выяснилось, ранее мужчина был судим за преступления различной степени тяжести, последний раз получил срок за убийство в 1998 году.

Суд признал Владимира Телегина виновным в убийстве, покушении на убийство и покушении на грабеж с применением насилия. Ему назначено наказание в виде 27,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, 10 из них - в тюрьме.