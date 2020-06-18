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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Нижегородец осужден за убийство юноши, вступившегося за женщину

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

Житель Нижнего Новгорода Владимир Телегин получил 27,5 лет колонии особого режима за убийство молодого человека, вступившегося за женщину. Об этом сообщает СК России.

Трагедия произошла 3 января этого года в городе Павлово Нижегородской области. 58-летний Владимир Телегин напал на 62-летнюю женщину, пытаясь похитить ее верхнюю одежду. Ее крики услышали двое молодых людей, проходивших мимо. Мужчина попытался скрыться, но юноши его догнали и попытались задержать. Во время потасовки злоумышленник ударил обоих ножом и скрылся.

Фото: Игорь Подгорный/ТАСС
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18-летний Сергей Анучин скончался на месте от полученного ранения. 17-летний Данила Небогатов был госпитализирован и остался жив. Обоих молодых людей наградили впоследствии медалью "Доблесть и отвага", Сергея Анучина - посмертно.

4 января следователи СК и оперативники полиции задержали подозреваемого по горячим следам. Свою вину он не признал. Как выяснилось, ранее мужчина был судим за преступления различной степени тяжести, последний раз получил срок за убийство в 1998 году.

Суд признал Владимира Телегина виновным в убийстве, покушении на убийство и покушении на грабеж с применением насилия. Ему назначено наказание в виде 27,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, 10 из них - в тюрьме.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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