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18.06.2020 04:00
Опыт
Проект: В регионах

В режиме повышенной готовности

Профсоюз работников здравоохранения Кузбасса активно защищает их права
Текст: Юлия Славина (Кемерово)
Российская газета - Экономика Сибири № 132(8186)
Более 225,4 миллиона рублей дополнительных выплат из средств федерального и регионального бюджетов перечислено работникам медицинских учреждений Кузбасса с начала действия режима повышенной готовности. Реализация в регионе этих и других мер поддержки - под контролем Кемеровской областной организации профсоюза работников здравоохранения. Об этом - беседа с возглавившей ее в декабре 2019 года Оксаной Брагиной.
Оксана Брагина: Трудовое законодательство никто не отменял, потому обязанность профсоюза - соблюдать нормы, защищать права работников отрасли, не позволяя никому и ни при каких условиях выходить за рамки правового поля. Фото: Архив Кемеровской областной организации Профсоюза работников здравоохранения Оксана Брагина: Трудовое законодательство никто не отменял, потому обязанность профсоюза - соблюдать нормы, защищать права работников отрасли, не позволяя никому и ни при каких условиях выходить за рамки правового поля. Фото: Архив Кемеровской областной организации Профсоюза работников здравоохранения
Оксана Брагина: Трудовое законодательство никто не отменял, потому обязанность профсоюза - соблюдать нормы, защищать права работников отрасли, не позволяя никому и ни при каких условиях выходить за рамки правового поля. Фото: Архив Кемеровской областной организации Профсоюза работников здравоохранения

Оксана Михайловна, какие изменения произошли в работе профсоюза с введением особого режима? Каковы задачи, которые вы считаете первоочередными в этот сложнейший период?

Оксана Брагина: Время, действительно, непростое. И изменения, несомненно, произошли. Но это колоссальный опыт, который дал возможность увидеть и понять то, на что раньше, возможно, не обращали внимания. Это удалось благодаря выездам в трудовые коллективы. Мы их практиковали всегда, но на сей раз поводом послужило то, что работники здравоохранения из Анжеро-Судженска выложили в Сеть видеоролик про отсутствие у части коллектива дополнительных выплат. Так что разъяснительных писем, которые мы рассылаем всем постоянно, в такой острый момент оказалось недостаточно. Вот мы и решили вне графика получить обратную связь на местах, узнать, что сейчас происходит в коллективах.

Выбрали самые, на наш взгляд, проблемные организации из реестра имеющих право на дополнительные выплаты (а это более пятидесяти медучреждений) и поехали по городам и районам. В день у нас бывало до пяти встреч. И мы услышали действительно справедливые вопросы и замечания, увидели проблемные моменты, дали необходимые разъяснения. Что-то удалось решить сразу, в том числе исправить суммы в расчетных листках. Люди убедились, что они не брошены.

А самая главная задача - сохранить наших работников живыми и здоровыми. Чтобы было, кому лечить людей не только от опасной инфекции, но и от других болезней, которые никуда не исчезли. Поэтому, наряду с оплатой труда, на первый план сейчас выходят вопросы его охраны. Им уделяется максимум внимания под контролем технического инспектора ЦК профсоюза.

Мы до сих пор объезжаем территории и в режиме живого диалога общаемся с теми, кто только что вышел из красной зоны и кто готовится туда войти. Итоги встреч (включая обсуждение правильности применения федеральных и региональных выплат) обобщаем, систематизируем и выносим на переговоры с социальными партнерами.

Что делает профсоюз для защиты прав работников здравоохранения, которые сегодня на переднем крае борьбы с инфекцией? И достаточно ли существующих мер государственной поддержки?

Оксана Брагина: Профсоюз оперативно направил в адрес председателя правительства РФ предложения по поводу внесения изменений в проекты постановлений о стимулирующих выплатах. И эти предложения нашли отклик. Мы высказали свою позицию насчет применения 415-го постановления, а также корректировки 216-го постановления губернатора Кемеровской области.

Сегодня, по результатам переговоров с социальными парт-нерами о регулировании условий оплаты труда, принято следующее решение: медицинские организации сами определяют перечень подразделений и долж-ностей работников, имеющих право на стимулирующие выплаты, согласовывая это с представительным органом. Если же допускается простой в работе, то оплата осуществляется в размере двух третей от средней зарплаты, а не от окладной части.

Были разногласия и по срокам начала выплат. Позиция профсоюза: следует считать от даты формирования бригады. То есть если она была сформирована в мае, люди имеют право получать выплаты весь май.

Самая главная задача - сохранить наших работников живыми и здоровыми. Поэтому, наряду с оплатой труда, на первый план сейчас выходят вопросы его охраны. Им уделяется максимум внимания

Кроме того, профсоюз обратился к главе минздрава РФ за разъяснениями по поводу доплат тем, кто имеет дело с пациентами, у которых инфекцию еще только подозревают. Сейчас на федеральные выплаты работникам можно претендовать лишь после подтверждения у таких пациентов опасного диагноза. Но мы потребовали уточнить, кто же все-таки относится к группе риска: пациенты, персонал учреждений здравоохранения или же и те, и другие.

Мы принимали непосредственное участие в разработке областного постановления № 240, согласно которому размеры региональных выплат значительно превосходят размеры федеральных. И в этот документ не без нашего участия включены дополнительные категории - сотрудники обсерваторов, уборщики служебных помещений. Без них было бы невозможно организовать лечебный процесс в полном объеме.

И мы определили еще одну категорию, которую необходимо внести в списки получателей стимулирующих. Это работники перепрофилированных отделений, а также первичного звена. Мы предложили дополнить 415-е федеральное постановление. А если этого не произойдет, будем решать вопрос на уровне региона.

Кстати, 9 июня состоялось расширенное заседание президиума обкома профсоюза, на котором было принято решение обратиться к руководству области за поддержкой отдельных категорий работников отрасли, не упомянутых в федеральных постановлениях.

Стараемся держать руку на пульсе, открыто высказывать социальным партнерам свою позицию. Трудовое законодательство никто не отменял, потому обязанность профсоюза - соблюдать нормы, защищать права работников отрасли, не позволяя никому и ни при каких условиях выходить за рамки правового поля. При этом я не сторонница кулачных боев. После жарких дебатов всегда нужно садиться и договариваться, как жить дальше. Взаимодействие должно быть конструктивным.

А есть ли сейчас в Кузбассе проблемы со средствами индивидуальной защиты?

Оксана Брагина: На первом этапе они действительно возникали - на фоне дефицита СИЗ их отправляли в первую очередь в самые проблемные регионы. Тогда на местах, чтобы защитить работников, заказывали пошив спецкостюмов самостоятельно, что называется, с колес. Отдельные моменты возникают до сих пор, поэтому мы проводим еженедельный мониторинг ситуации на местах. Чего не хватает, есть ли заболевшие среди персонала, как проводятся инструктажи по охране труда и применению СИЗ. Все это - под постоянным контролем профсоюзной организации. Так, например, удалось обеспечить работников всех медучреждений области многоразовыми костюмами. Не хотелось бы доводить до того, чтобы наши люди получали страховые выплаты по проф-заболеванию (кстати, мы это тоже будем отслеживать).

Но у нас ситуация все же относительно благополучная. Во многом потому, что руководители областного здравоохранения знают эту профессию изнутри. В результате в нашем регионе вовремя были предприняты правильные шаги.

Будут ли защищены интересы потерявших в зарплате сотрудников неинфекционных стационаров и поликлиник, где долгое время было приостановлено оказание плановой помощи?

Оксана Брагина: Гарантированную часть их зарплаты никто не трогает и ограничениям не подвергает. А стимулирующая, которая составляет до сорока процентов, выплачивается при наличии финансовых средств. Раз количество пациентов снизилось, как и нагрузка на персонал, упал и уровень доходов медучреждений. Соответственно, пострадала стимулирующая часть выплат работникам. Когда жизнь войдет в нормальное русло, медицинские организации станут обеспечивать прежние объемы финансирования (деньги по системе ОМС идут за пациентами), все вернется на круги своя и даже восполнится с лихвой. Возникнет другая проблема, когда хлынут потоки пациентов.

Поэтому радует, что сегодня в медорганизации области, не дожидаясь защиты дипломов, приходят студенты профильных вузов и колледжей. За это им огромное спасибо. Они - наша гордость и наша смена. Нам есть на кого надеяться и рассчитывать.

К слову, в июне этого года должен был состояться областной молодежный профсоюзный форум. Пришлось отложить на осень. Но наша молодежь сегодня активно участвует в волонтерском движении - устраивает концерты для медработников, оказывает помощь ветеранам. И, несмотря на занятость, находит время, чтобы организовать свой досуг.

Идти в красные зоны студентов никто не обязывал, но желающих оказалось достаточно. Это говорит о том, что каждый из них правильно выбрал профессию. Жертвенную по своей сути.

Моя мама всегда хотела, чтобы я выучилась на финансиста или экономиста. А я выбрала путь, который всегда был миссией, а не оказанием услуг. До 2006 года, прежде чем возглавить отраслевую профсоюзную организацию в Кемерове, работала в больнице. И работу, и своих пациентов очень люблю. Когда есть возможность, даю консультации. Одна из моих дочерей тоже решила связать жизнь с медициной, учится в медицинском колледже. А другая, химик по образованию, планирует преподавать этот предмет будущим работникам здравоохранения.

Как сейчас дела с членством в областной организации?

Оксана Брагина: Численность не только не снизилась, она растет. И это тоже оценка нашей работы. Заставить людей сегодня что-либо делать по принуждению невозможно. И так приятно после очередной встречи с тем или иным трудовым коллективом читать в Инстаграме: "Теперь я точно знаю, зачем мне нужен профсоюз".

Общаясь с коллегами, не устаю повторять: пожалуйста, выполняйте свои основные обязанности, лечите людей, а если возникнут проблемы, озадачивайте нас, не нужно копить обиды и недовольство. На многоканальный телефон горячей линии областной организации медицинского профсоюза - 58-44-47 (специалисту по правовым вопросам и техническому инспектору) - можно дозвониться в любое время. Моя принципиальная позиция - не обманывать и не давать завышенных обещаний. Да, правда иногда бывает не очень приятной. Но лучше знать истину, чем жить в мире иллюзий. Выходя в коллективы, я честно, глядя людям в глаза, говорю: все сразу решить невозможно, закон есть закон. Но мы обязательно выйдем с инициативой и добьемся поставленных целей.

Дорогие коллеги!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с профессиональным праздником - Днем медицинского работника!

В это непростое время как никогда хочется выразить слова огромной благодарности тем, кто каждую минуту самоотверженно заботится о здоровье жителей Кузбасса. И вы доказываете это ежедневно, работая круглосуточно. Спасибо вам за ваши умелые руки, щедрость души и трудолюбие!

Наш профсоюз, несомненно, будет всячески оказывать вам помощь и поддержку, защищать ваши права, добиваться достойной оплаты труда на всех уровнях власти. Нужно верить, что вместе мы справимся.

В этот праздничный день хочется еще раз пожелать вам и вашим близким здоровья, счастья и уверенности в завтрашнем дне. Спасибо за ваш героический труд!

Оксана Брагина, председатель Кемеровской областной организации профсоюза работников здравоохранения

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