Новости

В Калуге девушки в нижнем белье станцевали у мемориала Победы 17:12
Володин призвал скорректировать решение суда о Telegram 17:10
Ведущий Top Gear не справился со старым Lamborghini и разбил его 17:10
Наблюдавшие за учениями НАТО корабли Балтфлота вернулись на базу 17:06
В Пскове установлен новый температурный рекорд за 81 год наблюдений 17:02
В Израиле нашли "скипетр бога" 17:02
Парк "Зарядье" планируется открыть 23 июня 17:00
В Дании 11 тысяч норок уничтожат из-за коронавируса 16:57
На Ставрополье нашли тело младенца с множеством ножевых ранений 16:56
Фото: "Санса Старк" из "Игры престолов" ждет ребенка 16:54
Вещи советских военачальников покажут в Центральном Музее ВС РФ 16:53
Омбудсмен посетит школьника, готовившего нападение на школу в Волгограде 16:49
СК возбудил дело по факту гибели четырех человек при стрельбе в Москве 16:47
Кремль принял к сведению решение разблокировать Telegram 16:47
Собянин: В московских МФЦ отмененяется предзапись 16:46
В Астрахани пенсионерка отсудила 587 тысяч рублей за травму в лифте 16:45
Володин назвал объем сэкономленных Госдумой средств 16:44
Володин: Число жертв "пьяных" ДТП упало на 35% благодаря принятому закону 16:38
Губернатор назвал имя нового сенатора от Ярославской области 16:37
Володин: Более 30 депутатов Госдумы заразились коронавирусом 16:28
Украсть, чтобы не платить: астраханец решил проблему со штрафами с камеры 16:21
Павильон МЦД откроет двери 23 июня 16:16
Певица и актриса Вера Линн умерла в возрасте 103 лет 16:13
На Ставрополье разрешили открыть бани, сауны и спа-салоны 16:10
В результате стрельбы на севере Москвы погибли четыре человека 16:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Что поможет попрощаться с килограммами, накопленными в самоизоляции
Что поможет попрощаться с килограммами, накопленными в самоизоляции
18.06.2020 17:04
Проект: В регионах

Химическая реакция

В Омске создают особую экономическую зону для размещения производств, не имеющих аналогов в России
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 132(8186)
Внедрение новых технологий в химической и нефтехимической промышленности станет специализацией особой экономической зоны (ОЭЗ) "Авангард". Ее единственным учредителем выступила Омская область.

"Прописку" ОЭЗ "Авангард" получит в северо-западном промышленном узле Омска. На 21 земельном участке общей площадью почти 500 гектаров разместятся десятки производственных площадок. Особая экономическая зона наделена специальным юридическим статусом сроком на 49 лет.

Сформирована дорожная карта развития ОЭЗ в 2021-2030 годах. В списке якорных резидентов - крупные химические предприятия: "Газпром-нефть - Битумные материалы", ГК "Титан" и "Основа-Холдинг". Проекты, которые они предлагают, потребуют минимум 22 миллиарда рублей инвестиций и более 600 новых специалистов, для которых будут созданы высокотехнологичные рабочие места с хорошей зарплатой.

Для повышения инвестиционной привлекательности ОЭЗ региональное правительство разработало пакет преференций. По мнению экспертов, такие условия станут хорошим стимулом для создания производств, не имеющих аналогов в стране.

По словам специалистов, малым предприятиям, действительно, есть где развернуться. Например, поликарбонат (прозрачный, ударопрочный и термостойкий полимер) можно применять в строительстве для создания светопрозрачных и ветрозащитных конструкций (крыш, козырьков, фонарей). Из него делают парники и теплицы, корпуса и экраны электронных приборов, защитные очки и автомобильные фары. А поликарбонатную пленку используются для упаковки продуктов, подлежащих стерилизации при высоких температурах.

Эпоксидные смолы (диэлектрики, имеющие высокие адгезивные, прочностные и водозащитные свойства) также предполагают выпуск целой линейки сопутствующей продукции. В частности, из них делают стекло- и углепластики, применяемые в судо-, авиа- и ракетостроении. Используют при производстве гидро- и электроизоляционных материалов, пропиток, покрытий для древесины, клея. Эпоксидные смолы применяют даже в декоративно-прикладном искусстве.

- Мы связываем большие надежды с малотоннажным производством. Поэтому планируем привлечь к проекту предпринимателей, на которых также будут распространяться налоговые каникулы и другие привилегии. Нам нужны новые легальные игроки, - поясняет региональный замминистра экономики Денис Кушнер. - По нашим данным, с учетом всех льгот в течение десяти лет резиденты ОЭЗ "Авангард" смогут перечислить в бюджет около 3,4 миллиарда рублей.

Проблемами будущей ОЭЗ занимается специально созданная в региональном правительстве рабочая группа. На уставной капитал из средств областного бюджета выделено сто миллионов рублей.

Прямая речь

Александр Бурков, губернатор Омской области:

- Для резидентов ОЭЗ предусмотрен ряд льгот. Во-первых, это освобождение от уплаты трех налогов: на имущество организаций на срок до десяти лет, транспортного - на срок до десяти лет, земельного - до пяти лет. Во-вторых, предполагается установить пониженные ставки по налогу на прибыль в части, подлежащей зачислению в бюджет Омской области. Это ноль процентов в течение пяти лет с получения первой прибыли, пять процентов с шестого по десятый год и 13,5 процента по истечении десяти лет после получения первой прибыли. Соответствующий законопроект региональный парламент рассмотрит в июле.

Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

Главное сегодня

Роскомнадзор снимет ограничения с Telegram
Володин: Преемнику Путина достанется сильная Россия
Стоимость бензина АИ-95 на бирже побила новый рекорд
Песков заявил об экспертном обсуждении идеи повышения НДФЛ для богатых
За сутки в России подтверждено 7790 случаев COVID-19
ВОЗ: Эпидемия COVID-19 по-прежнему активна во многих странах