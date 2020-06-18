Омские селекционеры вывели новые сорта цветной пшеницы, помогающей повысить иммунитет, защитить человека от болезней и вирусов.

Владимир Шаманин: Нужно не просто накормить людей, но и обеспечить их здоровой пищей, улучшающей иммунную систему. Фото: Светлана Сибина

Одна из особенностей продукта селекции - повышенное содержание антоцианов и цинка.

- Сейчас, в связи с распространением коронавируса, это свойство очень важно, поскольку цинк развивает устойчивость организма к инфекциям, - поясняет доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры агрономии, селекции и семеноводства Омского государственного аграрного университета (ОмГАУ) Владимир Шаманин. - Если раньше главной задачей было максимально повысить урожай, то теперь нужно не просто накормить людей, но и обеспечить их здоровой пищей, улучшающей иммунную систему. Цветная пшеница полностью соответствует этим требованиям.

Обычно человек получает антоцианы с ягодами, фруктами и овощами. Исследования доказывают, что эти вещества гасят свободные радикалы - источники многих болезней. Но ягоды - это "сезонные" продукты, а хлеб у человека каждый день на столе. Цветные добавки делают его не только полезнее, но и ароматнее, вкуснее. Такой хлеб долго не черствеет, утверждают ученые.

Постоянно совершенствовать сорта культур селекционеров заставляет еще и глобальное потепление. За последние полвека Омская область по средней многолетней температуре переместилась из минусовой зоны в плюсовую. Между тем растут площади пожаров, агрессивнее становятся болезни, в том числе культурных растений. Еще десять лет назад земледельцы не знали, что такое стеблевая ржавчина, а теперь это настоящее бедствие. В последние годы из-за нее аграрии Западной Сибири потеряли не менее двух миллионов тонн зерна. Поэтому селекционеры ведут постоянный поиск генов, способных противостоять болезням.

Между тем пшеница уже почти исчерпала генетический потенциал устойчивости. И получить хороший урожай без химической обработки становится практически невозможно. А чтобы полноценно защитить его от болезней и вредителей, такие обработки летом приходится проводить не один раз. Все это не лучшим образом влияет на экологию. Цветная пшеница - один из способов изменить ситуацию.

- Разную окраску зерна дают три гена комплементарного (дополнительного) действия. В фиолетовом семени антоцианы расположены в оболочке, поэтому оно предназначено для хлеба грубого помола, повышенное содержание в котором пищевых волокон улучшает пищеварение, - поясняет Владимир Шаманин. - В зерне синего цвета полезные вещества находятся внутри семени, и оно подходит для выпечки массовых сортов хлеба. Скрещивая фиолетовую окраску с синей, получаем черную. Антоцианов в таком зерне еще больше. Используя адаптивный потенциал диких злаков, мы создали новую, устойчивую к болезням пшеничную коллекцию, на основе которой выводим сорта для сельскохозяйственного производства. Один из самых урожайных - "Элемент-22" - дает свыше шестидесяти центнеров с гектара и уже включен в Государственный реестр. Сейчас зерно этого сорта мы "покрасили" во все цвета, а лучшие подготовили для государственного испытания. И параллельно "раскрашиваем" другие перспективные сорта алтайской и казахстанской селекций.

Еще одна мировая проблема, связанная с потеплением климата, - замена однолетних зерновых культур на многолетние.

- Наш соотечественник, академик Николай Цицин, еще в начале тридцатых годов прошлого века первым в мире скрещивал пшеницу с пыреем, но прорыва не произошло, - напоминает Владимир Шаманин. - Мы пошли альтернативным путем. Решили сделать многолетним не пшеницу, а пырей. Эти культуры, хоть и отличаются размером зерна, генетически близки - например, с равным числом хромосом. Нам уже удалось в шесть раз - до двенадцати граммов - увеличить вес дикого семени. В этом году новый сорт "Сова" включен в государственный реестр. Использовать его можно везде, где растет пырей. Раз посеешь - семь лет собираешь урожай.

С экономической точки зрения это весьма выгодно. Чтобы засеять один гектар пашни, требуется два центнера обычной пшеницы, а "Совы" - всего пять килограммов. Зерно пырея вместо одного-двух дает до двадцати пяти продуктивных стеблей. Этот сорт к тому же имеет двойное назначение. Когда созревает колос, то стебли еще остаются зелеными, и вместо соломы получается хлебное сено. При этом на каждую тонну зерна он дает до шести-семи тонн качественных кормов для животных.

Исследования показали, что и содержание белка и кальция в новом зерне на четверть выше, чем в обыкновенной пшенице, а фолиевой кислоты, которая улучшает зрение, в пырее больше в десять раз.

- Сейчас мы пошли дальше - создали фиолетовую "Сову" с максимальными антиоксидантными свойствами, - дополняет Владимир Шаманин. - Новый сорт не только весьма устойчив к болезням, но и улучшает плодородие. Однолетние культуры приводят к деградации почвы, поскольку каждый год требуют обработки. В результате углекислый газ уходит наружу. А многолетний пырей аккумулирует более 3,5 тонны углерода на гектар.

Компетентно

Николай Дурманов, эксперт Московской школы управления "Сколково":

- В "цветных" разработках ученых ОмГАУ имени Столыпина отражены главные тренды мировой сельскохозяйственной селекции, науки и здорового питания. Они весьма интересны функциональными свойствами и даже могут сделать вклад в борьбу с коронавирусом. Способы лечения данной инфекции связанны с цинком, ионы которого в клетку переносят флавоноиды, антоцианы, содержащиеся в новых сибирских сортах пшеницы. Так что селекционеры вносят лепту в укрепление здоровья нации.

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