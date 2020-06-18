Пятый апелляционный суд поддержал жильцов общежития СО РАН в новосибирском Академгородке - им удалось оспорить пункт приказа регионального департамента по тарифам. Апелляционная инстанция признала документ, из-за которого с жильцов брали завышенную плату за воду, противоречащим федеральному законодательству и недействующим с момента принятия, то есть с 16 августа 2012 года. Теперь обитателям общежитий СО РАН - а это почти 1 500 человек - можно требовать назад свои деньги, которые несколько лет утекали к коммунальщикам.

"РГ" уже писала о борьбе, которую развернули Владимир Ажеганов и Сергей Прокопьев ("Сколько воды утекло" - "РГ-Неделя" N 8084 от 12.02.20). Они живут в семиметровых комнатах общежития N 3 и совершенно не согласны с тем, сколько им приходится за эти "хоромы" платить. В общежитиях установлены счетчики электроэнергии, горячей и холодной воды, и управляющая компания расплачивается с поставщиками коммунальных благ по счетчикам. А вот жильцам при этом начисляет плату по нормативам.

По расчетам Владимира Ажеганова, за горячую воду УК берет с жильцов в два с половиной раза больше, чем "натекает" по счетчику, за холодную - на тридцать, за водоотведение - на шестьдесят процентов. Куда идет переплата - вопрос риторический, но главное, что жильцы решили с этой практикой бороться и достигли успехов. В 2019 году в общежитии N 3 удалось снизить плату за электро-энергию на десять процентов, доказав, что при расчетах применяют не тот норматив - не для общежитий, а для много-квартирных домов. А в 2020 году пришла очередь воды.

Рассчитывая плату за водоснабжение, управляющая организация опять-таки применяла норматив, установленный приказом департамента по тарифам для многоквартирных домов - в одном пункте приказа были объединены и квартиры (правда, без ванн), и общежития секционного типа, к которым почему-то принято относить общежитие N 3. Что такое "секционный тип" - ответ на этот вопрос искали в нормативных актах на протяжении нескольких судебных заседаний, и так и не нашли. Такого понятия не существует. А жильцы доказывали, что тип их общежития - самый что ни на есть коридорный, что в их комнатах нет сантехники, а есть она только на этажах. И душ в этом общежитии можно принять только в подвале - там расположена общая душевая. Почему же каждый жилец должен платить так, как будто льет на себя кубометры воды?

С аргументами Ажеганова и Прокопьева о том, что их жилье коммунальщики считают слишком благоустроенным, согласился и Новосибирский областной суд. Но эта судебная инстанция остановилась на полпути. Частично удовлетворив административный иск жильцов, облсуд признал пункт приказа о нормативах потребления воды противоречащим федеральному законодательству. И... все. Хотя в рамках административного производства суд признает документ не только противоречащим закону, но и недействующим - с определенного момента, чаще всего - с момента принятия. Этого в областном суде сделано не было. И департамент по тарифам это, конечно, полностью устраивало.

Вот какие доводы департамент приводил, доказывая, что признавать их приказ недействующим нельзя: "Иначе возникнут существенные негативные последствия: необходимость перерасчета для большого количества граждан, за несколько лет, по нескольким видам коммунальных услуг; возможные непрогнозируемые убытки для организаций, предоставляющих услуги по водоснабжению..." То есть департамент волновало не то, что люди годами были вынуждены переплачивать, а то, что, возможно, придется эти средства им вернуть.

Несмотря на эти опасения департамента, Пятый апелляционный суд все-таки довел защиту прав жильцов до логического завершения. Пункт приказа признан недействующим с момента принятия в 2012 году. Действовал он до октября 2019-го - так что уже можно требовать перерасчета за семь лет. Естественно, деньги жильцам общежитий "секционного типа" в Новосибирской области добровольно никто не вернет - только через суд. Но общий размер переплаты за разные коммунальные услуги измеряется миллионами. Владимир Ажеганов убежден, что только в общежитиях СО РАН она составила около пятидесяти миллионов рублей.

Тем временем

В октябре 2019 года пункт приказа был изменен, но лишь формально - и теперь Ажеганов и Прокопьев намерены обжаловать в административном порядке новую редакцию. Борьба продолжается.