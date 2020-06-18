На Ставрополье разрешили открыть бани, сауны и спа-салоны

Еще несколько ограничений, принятых из-за пандемии коронавируса, сняли на Ставрополье 18 июня. Речь идет о банях, саунах, спа-салонах, массажных кабинетах и подобных объектах. Кроме того, начали работать ряд спортивных объектов. Соответствующее постановление губернатора Ставропольского края опубликовано на интернет-портале правовой информации региона.

- Разрешается работа спортклубов и физкультурно-спортивных объектов при условии их загрузки не более чем на 25 процентов, - говорится в постановлении.

Также разрешили ставропольцам заниматься на открытых спортивных площадках, беговых и велодорожках и общедоступных спортивных стадионов. Но здесь тоже есть условие - вместе могут заниматься не больше двух человек при расстоянии между ними не меньше пяти метров.

Как сообщалось ранее, с 11 июня на Ставрополье открылись непродовольственные магазины площадью до 400 квадратных метров, а также непродовольственные рынки. Начали работать летние веранды кафе и ресторанов, а жителям региона разрешат посещать парки и уличные площадки для занятий спортом. Также анонсирован ряд небольших послаблений.

По данным на 18 июня, в Ставропольском крае выявлено 4018 подтвержденных случаев коронавируса, 75 человек умерли.