На Ставрополье начали снимать ограничения режима самоизоляции

Первый этап снятия ограничительных мер по снижению рисков распространения коронавируса на территории Ставропольского края начнется 11 июня. Соответствующее постановление подписал сегодня губернатор региона Владимир Владимиров.

- Ситуация с коронавирусом у нас в крае на протяжении последних 14 дней достаточно стабильная. Мы колеблемся от 80 до 89 зараженных в сутки, коэффициент распространения в регионе составляет примерно единицу. Принято решение с завтрашнего дня перейти в первый этап снятия ограничений в Ставропольском крае, - написал Владимиров в своем аккаунте в Instagram.

С 11 июня в крае откроются непродовольственные магазины площадью до 400 квадратных метров, а также непродовольственные рынки. Смогут начать работать летние веранды кафе и ресторанов, а жителям региона разрешат посещать парки и уличные площадки для занятий спортом. Также анонсирован ряд небольших послаблений.

Остальные действующие в регионе меры предосторожности продлят до 1 июля, чтобы оценить воздействие послаблений на эпидобстановку на Ставрополье. Как заявил Владимиров, если обстановка будет напряженной, необходимость введения ограничений может возникнуть вновь.

Действующий в крае режим самоизоляции ввели 31 марта и несколько раз продлевали. Передвигаться в регионе можно только при наличии спецпропуска, который выдавался работникам функционирующих организаций.

На 10 июня в Ставропольском крае подтверждены 3338 случаев коронавируса, 65 человек умерли.