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10.06.2020 16:44
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Ставрополье начали снимать ограничения режима самоизоляции

Текст: Михаил Сухарев

Первый этап снятия ограничительных мер по снижению рисков распространения коронавируса на территории Ставропольского края начнется 11 июня. Соответствующее постановление подписал сегодня губернатор региона Владимир Владимиров.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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- Ситуация с коронавирусом у нас в крае на протяжении последних 14 дней достаточно стабильная. Мы колеблемся от 80 до 89 зараженных в сутки, коэффициент распространения в регионе составляет примерно единицу. Принято решение с завтрашнего дня перейти в первый этап снятия ограничений в Ставропольском крае, - написал Владимиров в своем аккаунте в Instagram.

С 11 июня в крае откроются непродовольственные магазины площадью до 400 квадратных метров, а также непродовольственные рынки. Смогут начать работать летние веранды кафе и ресторанов, а жителям региона разрешат посещать парки и уличные площадки для занятий спортом. Также анонсирован ряд небольших послаблений.

Остальные действующие в регионе меры предосторожности продлят до 1 июля, чтобы оценить воздействие послаблений на эпидобстановку на Ставрополье. Как заявил Владимиров, если обстановка будет напряженной, необходимость введения ограничений может возникнуть вновь.

Действующий в крае режим самоизоляции ввели 31 марта и несколько раз продлевали. Передвигаться в регионе можно только при наличии спецпропуска, который выдавался работникам функционирующих организаций.

На 10 июня в Ставропольском крае подтверждены 3338 случаев коронавируса, 65 человек умерли.

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