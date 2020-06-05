Новости

В Петербурге в пайках для детсадовцев нашли притворившуюся сайрой сельдь 19:35
В России покажут второй сезон интернет-шоу "Пережить, чтобы помнить" 19:23
Российская компания зарегистрировала три тест-системы на антитела 19:13
Реальные доходы россиян в первом квартале выросли на 0,9% 19:09
Ученые сделали из титаната кальция самый маленький в мире лазер 19:07
Посольство РФ в Бишкеке представило список ближайших авиарейсов из Киргизии в РФ 18:45
Суд оштрафовал экс-министра спорта Ставрополья 18:41
В США неизвестный открыл стрельбу по прохожим 18:35
В этом году в Подмосковье закроют все мусорные полигоны 18:34
Выкупленное у застройщиков жилье впоследствии продадут регионам 18:33
"Это не коронавирус": жена Кокшенова назвала причину его смерти 18:25
Режим самоизоляции на Ставрополье продлили до 14 июня 18:23
В Минздраве заявили о переломе в ситуации с коронавирусом 17:59
Опрос: Почти половина украинцев хорошо относится к русскому языку 17:57
Болельщиков гостей не допустят на матчи РПЛ после рестарта сезона 17:54
На Кубани депутата и директора школы осудят за мошенничество 17:43
Глава Минспорта прокомментировал назначение Брагина 17:38
ЦБ решил перенести продажу банка "Открытие" из-за пандемии 17:33
В Петербурге суд оштрафовал поликлинику за нарушение санэпидрежима 17:33
Банки увеличили розничное кредитование после апрельского провала 17:28
Опыт по пересадке многослойной кожи впервые завершился успехом 17:22
Путина пригласили посетить приют для собак 17:19
Топ-10 самых популярных автомобилей в России в мае 17:17
Путину предложили ввести экологию в школьную программу 17:15
Берлин пригрозил США ответными мерами в случае санкций к "Северному потоку-2" 17:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как будем отдыхать в июне
Как будем отдыхать в июне
05.06.2020 18:23
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Режим самоизоляции на Ставрополье продлили до 14 июня

Текст: Михаил Сухарев
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в пятницу подписал постановление № 236, которое оставило в силе режим самоизоляции в регионе до 14 июня. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации края.

В Пермском крае продлили ограничения из-за COVID-19

- Специальные пропуска сроком действия до 7 июня автоматически признаются действительными по 14 июня 2020 года без проставления дополнительных отметок, - говорится в тексте постановления.

Никаких послаблений режима самоизоляции документ не предусматривает - организации остаются в режиме нерабочих дней. Кроме того, до конца июня на Ставрополье будет продолжать  действовать масочный режим.

По данным на 5 июня, в Ставропольском крае выявлено 2903 случая коронавируса, 56 человек скончались. За последние сутки подтвердился диагноз COVID-19 у 84 человек, за последнюю неделю цифры новых случаев стабильно держатся в интервале от 80 до 90.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
В Минздраве заявили о переломе в ситуации с коронавирусом
Путин предостерег от действий по принципу "после нас - хоть потоп"
В Кремле заявили о недопустимости силового давления на "Норникель"
В посольстве РФ в Чехии назвали провокацией высылку российских дипломатов
Валерий Брагин возглавил сборную России по хоккею
Парад Победы пройдет 24 июня
Как будет внедряться дистанционное электронное голосование