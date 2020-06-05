Режим самоизоляции на Ставрополье продлили до 14 июня

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в пятницу подписал постановление № 236, которое оставило в силе режим самоизоляции в регионе до 14 июня. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации края.

- Специальные пропуска сроком действия до 7 июня автоматически признаются действительными по 14 июня 2020 года без проставления дополнительных отметок, - говорится в тексте постановления.

Никаких послаблений режима самоизоляции документ не предусматривает - организации остаются в режиме нерабочих дней. Кроме того, до конца июня на Ставрополье будет продолжать действовать масочный режим.

По данным на 5 июня, в Ставропольском крае выявлено 2903 случая коронавируса, 56 человек скончались. За последние сутки подтвердился диагноз COVID-19 у 84 человек, за последнюю неделю цифры новых случаев стабильно держатся в интервале от 80 до 90.