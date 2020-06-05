На Ставрополье число умерших пациентов с COVID-19 возросло до 56

В Ставропольском крае за сутки скончались еще три пациента, у которых ранее выявили коронавирусную инфекцию. А общее число умерших пациентов с COVID-19 увеличилось до 56. Об этом в пятницу сообщил губернатор Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

- Динамика распространения болезни стабилизируется, уже на протяжении значительного времени в ней нет резких скачков. Однако ситуация все еще непростая. И об этом напоминают летальные случаи, которые, к сожалению, фиксируются практически ежедневно. За минувший день скончались еще три пациента, - заявил глава края.

Всего же за сутки в регионе зафиксировано 84 новых случая COVID-19. Общее число выявленных заболевших с начала эпидемии составляет 2903 человек, в том числе 248 детей. В тяжелом состоянии находится 46 человек. 1342 пациента уже выписаны по выздоровлению, еще 56 скончались.

Как сообщалось ранее, на Ставрополье режим самоизоляции продлили до 7 июня. Действует обязательный масочный режим. Также с начала лета в крае разрешена работа санаториев, условия в которых соответствуют требованиям Роспотребнадзора.