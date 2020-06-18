Суд продлил арест обвиняемым в подготовке взрыва на концерте Киркорова

Фигуранты уголовного дела о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова, который проходил в Махачкале летом 2017 года, будут оставаться под стражей до сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Южного окружного военного суда.

Обвиняемых задержали в октябре 2017 года после обнаружения взрывного устройства, с тех пор они содержатся под арестом. По сведениям правоохранительных органов, злоумышленники состояли в международной террористической организации "Исламское государство", деятельность которой в России запрещена.

Как писала "РГ", выступление Киркорова состоялось 6 июля 2017 года, боевики не смогли осуществить свой план, так как зал, где проходил концерт, тщательно охранялся силами полиции.

Расследование уголовного дело завершилось в марте 2019 года.