Аномальная жара заставила нерп пить воду

Аномально теплое начало лета заставило ладожских нерп изменить свое поведение. Ластоногие, находящие в центре реабилитации в поселке Репино, начали пить воду.

Ролик с видеозаписью разместил Фонд друзей балтийской нерпы. На кадрах видно, как нерпа жадно пьет воду из шланга.

Обычно ластоногие влагу получают с рыбой. Зоозащитники отмечают, что живущие в пресном Ладожском озере нерпы могут заглатывать воду. Но ранее в научной литературе исследователи не встречали сообщений, что нерпы могут пить воду, чтобы охладиться.

Нерпа, которая умилила пользователей соцсетей, была спасена весной в поселке имени Морозова. Сейчас животное проходит реабилитацию: нерпу откармливают и лечат, чтобы выпустить в естественную среду обитания.

Стоит отметить, что сейчас в Петербурге и в Ленинградской области наблюдается аномально жаркая погода. Накануне в Северной столице столбик термометра превысил отметку 27,5 градуса, был побит рекорд 1905 года.