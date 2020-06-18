Фигурантам дела о трагедии на Сямозере отменили оправдательный приговор

Третий кассационный суд в Санкт-Петербурге отменил оправдательный приговор двум фигурантам уголовного дела - Валерию Круподерщикову и Павлу Ильину по факту гибели детей на карельском озере Сямозеро. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Напомним, 18 июня 2016 года 47 ребят и четверо сопровождающих - учащиеся Петрозаводского педагогического колледжа, проходившие в лагере практику, а это как раз и были Валерий Круподерщиков и Павел Ильин, отправились в водный поход. Они хотели побывать на небольших островах. Но планы нарушила непогода. Ветер и высокие волны опрокинули лодки. Дети оказались в воде. Большая часть ребят все же смогла вплавь добраться до одного из островов. Но утонули 14 подростков.

Петрозаводский городской суд ранее оправдал Круподерщикова и Ильина по обвинению в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Тогда же Круподерщикова признали виновным в оставлении людей в опасности. Его приговорили к восьми месяцам колонии-поселения. Но освободили от наказания в связи с истечением срока давности.

После отмены оправдательного приговора дело должно снова рассматриваться в суде.