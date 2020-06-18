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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Омбудсмен посетит школьника, готовившего нападение на школу в Волгограде

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)

Отец задержанного по подозрению в подготовке теракта школьника обратился за помощью к уполномоченной по правам ребенка в Волгоградской области.

В Волгограде возбуждено уголовное дело за подготовку нападения на школу

- Он и писал мне, и приходил на прием с просьбой проконтролировать соблюдение прав сына. У меня есть право запрашивать информацию о содержании ребенка, - рассказала "РГ" детский омбудсмен Нина Болдырева.

В семье подростка характеризуют как "домашнего". Периодически его переводили на самостоятельное обучение.

Болдырева рассматривает возможность на следующей неделе посетить подозреваемого в СИЗО. Она также обратилась к руководителю регионального управления ФСИН, чтобы арестантом занялся психолог.

Пока доподлинно неизвестно, что подтолкнуло учащегося замыслить нападение на школу. По словам отца, у него не было открытого конфликта ни с кем из учителей. Но он мог излишне остро реагировать на некоторые требования, например, касающиеся внешнего вида.

Напомним, что 14-летнего волгоградца задержали cотрудники ФСБ. Возбудили уголовное дело по статьям "Незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств" и "Приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом".

По данным следствия, подросток на дому изготавливал взрывные устройства и жидкостные зажигательные гранаты. В ходе осмотра квартиры оперативники обнаружили бомбу, компоненты, необходимые для ее изготовления, в том числе металлические поражающие элементы, а также 18 готовых к использованию бутылок и жестяных банок с коктейлем Молотова.

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