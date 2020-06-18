ФК "Сочи" выступил против переноса матча с "Ростовом"

В четверг в ФК "Сочи" заявили, что этот футбольный клуб настаивает на проведении в городе-курорте игры 23-го тура Российской премьер-лиги с "Ростовом", как и было утверждено календарем турнира - то есть 19 июня на стадионе "Фишт".

Так "барсы" ответили на прозвучавшее от представителя РПЛ предложение перенести этот поединок на 19 июля из-за карантина по коронавирусу, в котором оказались все ведущие игроки донской команды.

"В сложившейся ситуации футбольный клуб "Сочи" выступает за проведение игры с "Ростовом" 19 июня в 20:00 на стадионе "Фишт" с участием игроков, тесты которых дали отрицательный результат. Со своей стороны клуб гарантирует соблюдение всех требований Роспотребнадзора по обеспечению безопасности этой игры", - говорится в информации, опубликованной на официальном сайте ФК "Сочи".

При этом сочинцы также ссылаются на то, что в данной ситуации под угрозой оказалось проведение и еще двух встреч первенства страны в Ростове-на-Дону: 27 июня - против "Арсенала" и с "Краснодаром" - первого июля.

"А значит, доигровка всех оставшихся игр текущего сезона… В противном случае будет нарушен регламент проведения соревнований", - говорится в сообщении южных "барсов".

Если же позиция сочинского клуба не изменится, и этот поединок не состоится, то, скорее всего, "Ростову" (напомним, дончане сражаются за медали чемпионата страны и путевку в Лигу чемпионов УЕФА) может быть засчитано техническое поражение.