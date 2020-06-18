В Майкопе возбудили дело после гибели женщины под упавшей остановкой

В четверг сотрудники следственного отдела по городу Майкопу СК по Республике Адыгея возбудили уголовное дело по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности, в результате которой погибла 78-летняя женщина (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщали в пресс-службе ведомства.

Как выяснили следователи, накануне днем на остановке общественного транспорта, расположенной на улице Чкалова в микрорайоне Черемушки столицы региона, находились 78-летняя пенсионерка, а также 21-летняя девушка и малолетний ребенок.

В этот момент неожиданным порывом ветра металлическая конструкция сорвалась с крепления и была опрокинута. По предварительным данным правоохранителей, это произошло вследствие не отвечающих требованиям безопасности работ по установке и креплению основания конструкции остановочного павильона.

В результате падения остановочного павильона 78-летняя жительница Майкопа от полученных травм скончалась на месте. Пострадавшую во время этого ЧП 21-летнюю девушку госпитализировали в больницу. Сейчас пациентке оказывается медицинская помощь, угрозы ее жизни не имеется. А находившаяся на остановке девочка находится дома, на амбулаторном лечении.

Следователи устанавливают все обстоятельств случившейся трагедии, допрашиваются потерпевшие и свидетели из числа профильных специалистов. Назначены судебно-медицинская и техническая экспертизы.

Кроме того, в адрес администрации города Майкопа и надзорных органов будут направлены письма о необходимости проверки и последующем демонтаже остановочных павильонов, конструкции которых небезопасно закреплены.

Расследование уголовного дела продолжается.