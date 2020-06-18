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18.06.2020 11:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Кубани наладят промышленный выпуск защитных масок из нанонитей

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

Группа ученых из Краснодарского края, разработавшая ультратонкие нанонити, которые более эффективно задерживают распространение бактерий, в том числе коронавируса, планирует совместно с краснодарской компанией организовать производственную линию по выпуску гигиенических масок мощностью до 60 тысяч штук в сутки. Об этом корреспонденту "РГ" в телефонном разговоре заявил руководитель группы разработчиков Дмитрий Лопатин.

Фото: Пресс-служба "Промобот"
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Как ранее уже писала "РГ", на Кубани группа разработчиков создала специальный материал - нанонити, который можно использовать в изготовлении медицинских масок для сдерживания коронавирусной инфекции, а после эпидемии - применять эту технологию для систем очистки и опреснения воды.

Известно, что группа изобретателей ведет свои разработки в городе Горячий Ключ, расположенном в 50 километрах от Краснодара. Ранее такой материал, как нанонити, или нитевидный нанокристалл (ННК), часто называемый также нановискер (от английского слова nanowhisker), успешно удалось получить ученым из Великобритании и США. Сейчас разработки в использовании этого одномерного материала ведутся уже в разных странах мира, однако считается, что даже получить такой материал сложно. Структура кристалла на молекулярном уровне является очень плотной и теоретически может задерживать даже бактерии.

"На сегодняшний день мы находимся в стадии подписания контракта с краснодарской компанией, которая готова заняться созданием промышленной линии по выпуску гигиенических масок, а позже, когда будут получены соответствующие лицензии, - респираторов, - рассказал изобретатель Дмитрий Лопатин. - При создании нанонитей мы используем в том числе полиматериалы, которые применяются в числе композитов в авиастроении. Также возможен вариант применения ацетата целлюлозы, которая используется в сигаретных фильтрах".

Руководитель группы разработчиков добавил, что до поступления в промышленное производство созданный материал из нанонитей будет отправлен в испытательные лаборатории в Санкт-Петербурге для получения независимой экспертной оценки его эффективности.

Общество Наука Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Пандемия коронавируса COVID-19

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