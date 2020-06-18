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18.06.2020 16:21
Рубрика: ПДД

Украсть, чтобы не платить: астраханец решил проблему со штрафами с камеры

Текст: Константин Руссов
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

С одной из опор на участке трассы Астрахань-Камызяк были похищены радиолокационный измеритель скорости с элементом для фотофиксации нарушений ПДД, аккумулятор и уличный инфракрасный прожектор. Преступника нашли очень быстро.

С заявлением о похищении устройств в полицию обратился представитель компании, занимающейся обслуживанием автоматизированных комплексов фиксации. Ущерб составил порядка 180 тысяч рублей.

Фото: Пресс-служба General Motors.
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Как сообщает портал Astrakhan, после просмотра записей с ближайших камер видеонаблюдения и в ходе опроса местных жителей была установлена личность подозреваемого. Им оказался 26-летний парень, который по началу отрицал свою причастность к краже. В ходе обыска в гараже была найдена куртка, идентичная той, в которую был одет расхититель камер. Неопровержимым же доказательством послужил отпечаток протектора шин, оставленный на месте преступления, который был сравнен с рисунком на колёсах автомобиля Lada классического семейства, принадлежавшего подозреваемому.

Отпираться было бессмысленно, и житель села сознался в содеянном. Как он рассказал в ходе допроса, ему неоднократно приходили постановления о нарушениях скоростного режима, которые фиксировались этой камерой. И вместо того, чтобы не нарушать, парень выбрал криминальный путь решения проблемы, за который ему грозит тюремный срок.

#ПДД