В Госдуме прокомментировали продление антироссийских санкций ЕС

Ставшие стимулом для решения многих проблем в стране антироссийские санкции, веденные после воссоединения Крыма с РФ, не помешают развитию и Крыма, и России. Об этом RT заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя решение Евросоюза о продлении еще на год антироссийских санкций из-за присоединения полуострова к Российской Федерации.

Он отметил, что веденные ЕС санкции уже шесть лет подряд воспринимают в РФ как "постоянная величина", ссылаясь на которые в Евросоюзе и на Украине "тешат себе душу" тем, что россияне сильно страдают от этих ограничительных мер.

- Они будут продолжать нам пакостить, а мы продолжим развивать страну, - подчеркнул парламентарий. - Как говорится, каждый остался при своем.

Ранее Евросоюз выступил с заявлением о том, что антироссийские санкции продлены до 23 июня 2021 года. До этого глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал ЕС их усилить.

Вместе с тем, во внешнеполитическом ведомстве России заявили о сигналах из Брюсселя, что нынешний курс Евросоюза в отношении России не соответствует ни его интересам, ни складывающейся в мире ситуации.