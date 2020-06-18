Жителя Кубани будут судить за жестокое убийство девочки в 2016 году

На Кубани завершили расследование уголовного дела в отношении 63-летнего жителя поселка Звезда, обвиняемого в убийстве восьмилетней девочки, совершенном в 2016 году, по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе краевого СУ СК.

Как уже писала "РГ", 20 июня 2016 года отчим девочки высадил ее недалеко от дома, после чего школьница пропала. По факту ее исчезновения возбудили уголовное дело, но местонахождение пропавшей установить не удалось.

И только через три с половиной года (в конце января 2020-го) в одном из соседних населенных пунктов района на нескольких зданиях появились надписи, сообщающие о местонахождении останков девочки. Следователи сразу отправились на указанный участок местности, где ими были обнаружены костные останки.

Оперативникам удалось установить причастность местного жителя к убийству малолетней. Мужчина был сразу задержан и заключен под стражу, где находится по настоящее время.

Тогда подозреваемый рассказал, что в тот роковой день девочка несколько раз забегала во двор его дома, чем отвлекала от работы. Пытаясь прогнать ребенка в очередной раз, он ударил ее молотком по голове. В результате полученной травмы девочка скончалась. Позже мужчина вывез тело на машине в соседний населенный пункт и закопал в поле. На допросе мужчина также сознался, что именно он оставлял надписи, указывающее на место захоронения девочки.

В ближайшее время уголовное дело направят в суд.