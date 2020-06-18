Релиз Cyberpunk 2077 перенесли на 19 ноября

Одну из самых ожидаемых игр этого года, Cyberpunk 2077 снова перенесли - на этот раз на 19 ноября. Об этом сообщила компания-разработчик CD Projekt RED в своем официальном аккаунте в Twitter.

Авторы игры пояснили, что придерживаются подхода, озвученного при анонсе: "игра выйдет тогда, когда будет готова, потому что компания хочет, чтобы игра запомнилась людям на годы". Разработчики подчеркивают, что Cyberpunk 2077 уже закончена с точки зрения контента и геймплея. А дополнительное время используется для того, чтобы сбалансировать все механики и устранить недоработки.

"Квесты, кат-сцены, скиллы и предметы - все, что есть в этом приключении по Найт-Сити, уже готово. Но с таким обилием контента и различных систем, которые взаимодействуют друг с другом, необходимо как следует пройтись по всему, чтобы устранить недочеты и поработать над балансом игровой механики", - говорится в официальном обращении студии к геймерам.

Кроме того, авторы подтвердили, что сразу после демонстрации игры 25 июня, журналисты поделятся первыми подробностями. Стоит отметить, что это уже не первый перенос Cyberpunk 2077: изначально релиз планировался 16 апреля, но потом его перенесли на 17 сентября.