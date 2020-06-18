РФС проведет расследование по факту заболевания игроков "Ростова"

"Все прошло не так, как нам хотелось бы, случай с "Ростовом" - ЧП. Мы понимали, что вирус рядом с нами. Регламент, который нами был разработан, должен минимизировать риски. Совместно с ФМБА будет проведено расследование, никто не знает, сколько мы будем в таких реалиях", - сказал Алаев, чьи слова приводит РИА Новости.

По неподтвержденной информации, первым из игроков "Ростова" заболел Хорен Байрамян, который навестил своих родителей. После этого COVID-19 обнаружили еще у пяти его партнеров, и команда была вынуждена сесть на двухнедельный карантин.

На 19 июня запланирован первый матч "Ростова" после возобновления сезона в Российской премьер-лиге - против "Сочи". Соперник ростовчан выступил против переноса игры, и если сторонам не удастся договориться, то команде Валерия Карпина грозит техническое поражение.