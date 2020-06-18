В пятницу матчем "Крылья Советов" - "Ахмат" произойдет долгожданное событие - возобновление чемпионата России. Этот сезон уже сейчас можно смело назвать историческим.

Причины на поверхности: впервые по ходу одного розыгрыша чемпионата в нем были сразу две паузы. И если первая была запланированной (зимнее межсезонье), то вторая стала для всех неожиданной. Из-за пандемии коронавируса Премьер-лига, как и остальные ведущие европейские первенства, ушла на вынужденные каникулы. 95 дней команды находились в карантине, не проводя официальных встреч. Но время пришло.

Однако, к сожалению, не обошлось без эксцессов: на днях стало известно о шести зараженных игроках "Ростова". Следуя новому медицинскому протоколу РФС, команда ушла на две недели на карантин. Таким образом, матчи дончан с "Сочи" и "Арсеналом", запланированные на июнь, не состоятся.

Главная интрига - каким будет футбол в оставшейся части сезона. Прежде всего стоит напомнить, что на трибунах смогут присутствовать болельщики: их должно быть не больше десяти процентов от вместимости стадиона. Вроде и мелочь, но как подчеркивал в недавнем интервью "РГ" голкипер "Динамо" Антон Шунин, любой человек на стадионе играет огромную роль.

Ограничения коснутся не только болельщиков, но и футболистов. Так, отменены рукопожатия перед матчами, игрокам нельзя будет выходить на поле в сопровождении детей. Все это новые реалии, которые, будем надеяться, уже в ближайшее время станут историей.

Если говорить непосредственно о футболе, то, по всей видимости, гонки за "золото" не будет. Уж слишком велик отрыв "Зенита" от ближайших конкурентов. Всякое может произойти, но пока не видно, за счет чего тот же "Локомотив" или "Краснодар" могут резко прибавить и обогнать "сине-бело-голубых".

"Железнодорожники" вообще кажутся загадкой. У команды новый тренер - Марко Николич, возглавивший "красно-зеленых" в конце мая вместо легендарного Юрия Семина. При сербском специалисте москвичи провели пока только одну встречу, обыграв в ней "Тамбов" (1:0). Каким будет "Локомотив" при Николиче, пока никто не понимает. Как признался сам Марко в первый день пребывания на клубной базе, главная цель клуба - попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Руслан Нигматуллин: "Зенит" рано поздравлять с титулом. За восемь туров можно как выиграть чемпионство, так и растерять все преимущество

Нешуточная борьба предстоит и за попадание в Лигу Европы. Здесь многое будет зависеть от того, какие решения будут приняты по играм "Ростова" с "Сочи" и "Арсеналом". Если "желто-синим" засчитают технические поражения, то к ним может приблизиться не только ЦСКА, но и "Динамо".

Чисто теоретически на попадание в еврокубковую зону может претендовать и "Спартак". Отставание "красно-белых" от пятой строчки хоть и внушительное, но не критическое (восемь очков). Отыграть их, конечно, будет непросто, а с другой стороны - команде Доменико Тедеско до конца первенства предстоят встречи как с "Арсеналом", так и с ЦСКА.

Некоторые специалисты полагают, что "Спартаку" стоит сосредоточиться на Кубке России, где москвичи дошли до полуфинала и сыграют в нем с "Зенитом". Впрочем, по словам Тедеско, для клуба важна как Премьер-лига, так и розыгрыш Кубка.

- Мы ни в коем случае не расслабляемся в чемпионате. "Спартак" хорошо начал весенний отрезок. Даже в проигранном матче с "Краснодаром" ребята выглядели очень неплохо. Безусловно, Кубок - наша цель. У нас был непростой матч с ЦСКА, теперь остались всего две встречи. Нужно сделать все возможное для участия в еврокубках. Тем более со следующего сезона российским клубам будет сложнее пробиться туда, - подчеркнул Тедеско.

Своими ожиданиями от возобновления сезона с "РГ" поделился бывший голкипер сборной России и "Локомотива", трехкратный чемпион страны, двукратный обладатель Кубка Руслан Нигматуллин.

Соскучились по российскому футболу?

Руслан Нигматуллин: Конечно. Я никакой другой футбол не смотрю.

Даже Бундеслигу?

Руслан Нигматуллин: Нет. Я даже белорусский чемпионат не смотрел. Ждал нашего футбола, российского. Как-то меня в последнее время другие чемпионаты не интересуют.

Из последних новостей - "Ростов" и коронавирус. Как думаете, эта ситуация не повлияет на чемпионат?

Руслан Нигматуллин: Надеюсь, глобально этот инцидент никак не затронет Премьер-лигу, но осадок останется. Не понимаю, как это могло произойти при тех усиленных мерах, которые сейчас везде принимаются. Думаю, это случайность.

На ваш взгляд - "Ростову" стоит засчитать технические поражения в играх с "Сочи" и "Арсеналом"? Или перенести эти матчи?

Руслан Нигматуллин: Сложный вопрос. Все-таки на доигровку сезона отведено очень мало времени, график и так плотный. С другой стороны - в прошлом году мы помним историю с "Сочи", когда их несколько игроков, если не ошибаюсь, отравились и РПЛ перенесла их матч. Я бы не хотел, чтобы "Ростову" засчитали поражения. Все же вряд ли футболисты виноваты в этой ситуации.

"Зенит" на девять очков опережает "Локомотив". Можно сказать, что питерцы уже чемпионы?

Руслан Нигматуллин: Непонятно, кто чем занимался в последнее время, в каком состоянии подойдут команды к решающему отрезку чемпионата. Восемь игр - это много. За такой промежуток можно как завоевать титул, так и упустить его. Кто знает, может, Николич сотворит чудо и приведет "Локомотив" к первому месту. Пока сложно делать прогнозы, все непредсказуемо.

По уровню чемпионата не бьет тот факт, что уже второй сезон подряд у команды Сергея Семака фактически нет конкурентов?

Руслан Нигматуллин: Мы в начале разговора вспомнили Бундеслигу, где восьмой сезон подряд чемпионом становится "Бавария". От этого Германию стали меньше смотреть? Нет же. Два года - очень маленький показатель. Вот если "Зенит" еще на протяжении трех-четырех лет будет первым, тогда да, возможно, это ударит по уровню Премьер-лиги.

Есть представление, каким в оставшейся части сезона будет "Локомотив"? Можно будет считать второе место успехом?

Руслан Нигматуллин: Для Николича такой результат станет успехом. У него новая команда, сжатые сроки для подготовки. В общем, он оказался в непростой ситуации. Здесь в какой-то степени должна быть удача на его стороне.

Может ли "Краснодар" воспользоваться непростой ситуацией в "Локомотиве" и впервые получить прямую путевку в Лигу чемпионов?

Руслан Нигматуллин: Почему нет? "Краснодар" - одна из самых ярких наших команд. Они уже несколько раз останавливаются в шаге от второй строчки. Думаю, это вопрос времени - участие краснодарцев в Лиге чемпионов. С такой игрой и философией они добьются желаемого.

Согласны с утверждениями, что "Спартаку" стоит сосредоточить все внимание на Кубке России?

Руслан Нигматуллин: "Спартак" был неоднозначен до перерыва, и сейчас задачи легче не стали. К сожалению, для большой армии болельщиков их команду вряд ли можно назвать фаворитом за попадание в еврокубковую зону. Но это не говорит о том, что сейчас надо забыть о Премьер-лиге и бросить все силы на Кубок. Все же восьмое место - не то, ради чего приглашали Тедеско.

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско считает, что его команда все еще может попасть в еврокубки. Фото: РИА Новости

Постоянно много разговоров вокруг Тедеско. Как считаете - он справляется со своей работой?

Руслан Нигматуллин: Тренера оценивают по результату. Если его еще не уволили, значит, в него верят. Оценивать пока сложно, надо дождаться итогов сезона. Понятно, что за несколько месяцев команду не построишь. Но "Спартак" не может позволить себе ждать несколько лет, пока придут успехи. Тем более клуб выделяет серьезные деньги на усиление состава. Так что пока работу Тедеско я бы оценил на троечку.

Обратный пример - ЦСКА. За 2,5 года Виктор Гончаренко выиграл только один трофей, но продолжает возглавлять команду.

Руслан Нигматуллин: Ну так в ЦСКА и финансовых вливаний меньше, чем в "Спартаке". Посмотрите, сколько спартаковцы потратили на новичков прошлым летом, и сколько армейцы. Гончаренко строит команду, в ней много молодежи. У него есть доверие со стороны руководства. Хотя, безусловно, нужен и результат, трофеи. Так что болельщикам ЦСКА остается ждать и верить, что Гончаренко справится со своей работой.

Где будем смотреть

19 июня, пятница, Матч ТВ

17.50 "Крылья Советов" - "Ахмат". Прямая трансляция.

20 июня, суббота, Матч ТВ

13.50 "Урал" - "Рубин". Прямая трансляция.

16.20 "Арсенал" - "Спартак". Прямая трансляция.

18.25 ЦСКА - "Зенит". Прямая трансляция.

21 июня, воскресенье, Матч ТВ

14.50 "Уфа" - "Тамбов". Прямая трансляция.

17.20 "Локомотив" - "Оренбург". Прямая трансляция.

19.50 "Краснодар" - "Динамо". Прямая трансляция.

Примечание: Две лучшие команды получат право сыграть на групповом этапе лиги чемпионов УЕФА 2020/21, бронзовый призер РПЛ выступит в 3-м квалификационном раунде ЛЧ. Клубы с 4-го и 5-го мест сыграют в Лиге Европы УЕФА. Худшие два участника покинут Премьер-лигу. Поскольку со следующего сезона в РПЛ будут 18 команд, вылетевших по итогам нынешнего чемпионата в высшем дивизионе не будет. К 16 клубам в Премьер-лиге присоединятся "Ротор" и "Химки"