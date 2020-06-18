Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
18.06.2020 15:37
Рубрика: Легковые авто

Самый мощный Mercedes-Benz E-Class подвергли модернизации

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz. Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Спортивные седан и универсал Mercedes-Benz E63 прошли через модернизацию, их обновили спустя три месяца после стандартных "ешек".

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
Mercedes-Benz тизером анонсировал новый AMG E63

Как и обычные E-Class, E63 получил измененные экстерьер и интерьер. Снаружи у седана - новое оформление передней и задней частей, у универсала - только новый передок. Машины укомплектовали другим аэродинамическим обвесом кузова.

Они включают бамперы с широкими воздухозаборниками, решетку радиатора типа Panamericana ("перевернутая", с вертикальными зубьями), накладки на пороги. Утверждается, что благодаря увеличению площади решетки повысилась эффективность охлаждения двигателя. Такой же обвес используется на менее дорогой версии E53 AMG (ее обновили в марте), но у E63 есть и свои индивидуальные особенности - лип-спойлер на крышке багажника и слегка измененная решетка радиатора. Кроме того, выхлопные трубы здесь имеют форму трапеции вместо овалов у E53.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

В салоне - улучшенная медиасистема MBUX и совершенно новое рулевое колесо AMG Performance с подогревом в стандартной комплектации.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
Канадец прилетел в Германию, чтобы пожаловаться на Mercedes-Benz S-Class

Помимо базового варианта E63 по-прежнему будет предлагаться особо дорогой E63 S.

Стандартная версия имеет дисплеи комбинации приборов диагональю 10,25 дюйма, вариант S укомплектован 12,25-дюймовыми экранами.

Техническая сторона автомобиля не изменилась. E63 S оснащается 4,0-литровым бензиновым битурбированным V8 мощностью 571 л.с. у обычного варианта или 612 л.с. - у версии E63 S. Он сочетается с 9-ступенчатой роботизированной трансмиссией DCT и полным приводом.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Динамические характеристики выглядят так:

Максимальная скорость:

E63 седан - 250 км/ч,

E63 S седан - 300 км/ч,

E63 Wagon - 250 км/ч,

E63 S Wagon - 290 км/ч.

Разгон с места до 100 км/ч:

E63 седан - 3,5 с.,

E63 S седан - 3,4 с.,

E63 универсал - 3,6 с.,

E63 S универсал - 3,5 с.

Обновленный E63 уже доступен для заказа. В России представлен только седан в версии S, он стоит от 8,8 млн рублей.

Американские спецслужбы продают "шпионский" минивэн
#Mercedes-Benz