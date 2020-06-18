Самый мощный Mercedes-Benz E-Class подвергли модернизации

Спортивные седан и универсал Mercedes-Benz E63 прошли через модернизацию, их обновили спустя три месяца после стандартных "ешек".

Как и обычные E-Class, E63 получил измененные экстерьер и интерьер. Снаружи у седана - новое оформление передней и задней частей, у универсала - только новый передок. Машины укомплектовали другим аэродинамическим обвесом кузова.

Они включают бамперы с широкими воздухозаборниками, решетку радиатора типа Panamericana ("перевернутая", с вертикальными зубьями), накладки на пороги. Утверждается, что благодаря увеличению площади решетки повысилась эффективность охлаждения двигателя. Такой же обвес используется на менее дорогой версии E53 AMG (ее обновили в марте), но у E63 есть и свои индивидуальные особенности - лип-спойлер на крышке багажника и слегка измененная решетка радиатора. Кроме того, выхлопные трубы здесь имеют форму трапеции вместо овалов у E53.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

В салоне - улучшенная медиасистема MBUX и совершенно новое рулевое колесо AMG Performance с подогревом в стандартной комплектации.

Помимо базового варианта E63 по-прежнему будет предлагаться особо дорогой E63 S.

Стандартная версия имеет дисплеи комбинации приборов диагональю 10,25 дюйма, вариант S укомплектован 12,25-дюймовыми экранами.

Техническая сторона автомобиля не изменилась. E63 S оснащается 4,0-литровым бензиновым битурбированным V8 мощностью 571 л.с. у обычного варианта или 612 л.с. - у версии E63 S. Он сочетается с 9-ступенчатой роботизированной трансмиссией DCT и полным приводом.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Динамические характеристики выглядят так:

Максимальная скорость:

E63 седан - 250 км/ч,

E63 S седан - 300 км/ч,

E63 Wagon - 250 км/ч,

E63 S Wagon - 290 км/ч.

Разгон с места до 100 км/ч:

E63 седан - 3,5 с.,

E63 S седан - 3,4 с.,

E63 универсал - 3,6 с.,

E63 S универсал - 3,5 с.

Обновленный E63 уже доступен для заказа. В России представлен только седан в версии S, он стоит от 8,8 млн рублей.