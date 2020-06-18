Стоит ли покупать iPhone 8 сейчас?

Еще в декабре 2019, всего полгода назад, мы назвали iPhone 8 лучшим в мире компактным смартфоном. Прошло совсем немного времени, и ситуация сильно изменились.

Можно ли сейчас считать "восьмерку" лучшим смартфоном в классе компактных? Если кратко - уже нет. Теперь это iPhone SE 2020.

Что же произошло? Ведь iPhone 8 будет обновляться аж до сентября 2022 года, у него хорошая камера, неплохой запас мощности. Да и с выходом iPhone SE он должен был подешеветь.

Вот как раз в этом и дело. iPhone SE вышел, а iPhone 8 не подешевел. Как полгода назад 64-гигабайтная версия iPhone 8 стоила 30 тысяч, так она и стоит сейчас. Нижняя граница в российской рознице - 30700 рублей.

А вот iPhone SE, вышедший весной, за два месяца упал в цене с 39990 рублей до комфортных 34800. Теперь между двумя моделями всего пять тысяч рублей разницы в цене, но зато огромная разница в железе (мощнее процессор, больше оперативной памяти) и софте (лучше камера), плюс минимум на два крупных обновления iOS больше.

Так что продавцам имеет смысл скорее сбрасывать цены на "восьмерку". Иначе скоро спроса на нее не будет совсем.