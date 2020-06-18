Постановление кабинета министров Республики Татарстан от 17 июня 2020 года № 497 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции"

С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Татарстан Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

1. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.05.2020 № 374, от 17.05.2020 № 398, от 23.05.2020 № 420. от 03.06.2020 № 465, от 06.06.2020 № 471) следующие изменения:

пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:

"Допускается организация и проведение органами государственной власти и органами местного самоуправления мероприятий в форме, обеспечивающей соблюдение профилактических мер в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.";

пункт 7 признать утратившим силу;

пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. Обязать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки обеспечить самоизоляцию в течение 14 календарных дней по месту проживания (пребывания) граждан, прибывших (вернувшихся) в Республику Татарстан с 18.06.2020 с территорий иностранных государств, а также граждан, совместно проживающих с указанными лицами в период обеспечения изоляции.".

2. Установить, что:

настоящее постановление вступает в силу с 18 июня 2020 года, за исключением абзаца четвертого пункта 1 настоящего постановления;

абзац четвертый пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 22 июня 2020 года.

Премьер-министр Республики Татарстан А.В.Песошин







