Tesla ищет дизайнеров для создания электрокара в китайском стиле

В январе 2020 года Илон Маск предположил, что новая модель Tesla может быть разработана в Китае. Теперь компания официально приглашает к сотрудничеству дизайнеров, чтобы создать электрокар в китайском стиле.

Не уточняется, должны ли это быть дизайнеры из Поднебесной или же при проектировании новинки "художники" должны просто соблюсти заданную стилистику.

Ранее сообщалось о намерении Илона Маска создать в КНР дизайнерский и технический центры. Необходимо отметить, что пока это всё похоже на авантюру и прощупывание почвы, чем на серьёзное предприятие. Впрочем, если вспоминать всё, что делает Маск…

Предполагается, что новая модель окажется компактнее Tesla Model 3, и это, пожалуй, всё, что можно сказать о будущем электрокаре.

Дата выхода новинки с трудом поддаётся прогнозам, особенно учитывая появившиеся проблемы с качеством Tesla Model Y: поставки электрокаров срываются из-за некачественной сборки, напрямую влияющую на безопасность машин.