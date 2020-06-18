Трамп продлил санкции против КНДР

Президент США Дональд Трамп продлил еще на один год санкции против КНДР. По мнению Вашингтона, действия и принципы северокорейских властей продолжают представлять чрезвычайную и исключительную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов.

В начале этого года Пхеньян сообщил, что не намерен больше соблюдать достигнутые с США договоренности, в том числе о приостановке ядерных испытаний и пусков межконтинентальных баллистических ракет. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Соединенные Штаты продолжают проводить учения на Корейском полуострове, что является определенным сигналом для Пхеньяна.

Напомним, ситуация в регионе обострилась после того, как южнокорейские активисты запустили в сторону КНДР листовки, оскорбляющие высшее руководство Северной Кореи. "Это враждебный акт, нарушающий межкорейские мирные соглашения", - заявили в Пхеньяне, пригрозив вернуть свои воинские подразделения в районы, которые были демилитаризованы в рамках заключенных ранее соглашений между Севером и Югом.