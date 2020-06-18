У Marvel мог быть свой аналог Чужого, но его сочли слишком страшным

Алекси Брикло - один из художников, работавший над визуальной частью картины "Тор: Рагнарек", опубликовал на личной странице в Instagram концепт-арт монстра, который не был использован в фильме.

По задумке иллюстратора, чудовище должно было быть призвано Хелой, чтобы сеять в массы смерть и разрушение.

Заметно, что образ существа вдохновлен Чужим - похожее строение скелета, обилие зубов и острых углов в силуэте.

Возможно, поэтому создатели и решили, что подобный образ не впишется в общий комедийный настрой ленты.