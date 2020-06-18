Ученые: Риск повторного заражения коронавирусом очень высок

Переболевшие коронавирусом имеют высокие шансы заразиться им снова, поскольку у многих не обнаружено антител. Об этом пишет 18 июня гонконгская газета The South China Morning Post со ссылкой на исследования, проведенные группой американских и китайских ученых.

В своих выводах ученые опираются на результаты тестирования медиков из Уханя. По их данным, из 23 тысяч обследованных врачей только 4 процента имеют четко выраженный иммунитет к коронавирусу, остальным же может грозить повторное заражение.

Ученые полагают, что организм не может вырабатывать антитела, которые будут гарантировать устойчивость к болезни в течение долгого времени.

В КНР коронавирусом переболели более 83,2 тысячи человек, уровень смертности составил 5,56 процента. На прошлой неделе в Пекине была зафиксирована новая вспышка заболевания, уже выявлено 158 инфицированных, плюс 15 человек переносят болезнь бессимптомно.