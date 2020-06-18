Новости

Мишустин поручил взять качество строительства дорог на особый контроль 12:38
В Индии найден древний символ адептов "вечной" религии 12:36
Школьники не смогут пересдать ЕГЭ в 2020 году 12:34
Пять рискованных способов сэкономить на автомобиле 12:34
22 июня москвичи смогут зажечь свою памятную свечу в Музее Победы 12:33
Ученые: Риск повторного заражения коронавирусом очень высок 12:31
Четыре тонны "добрых крышечек" сдали москвичи на самоизоляции 12:28
ВЦИОМ: Принять участие в голосовании по Конституции намерены 68% россиян 12:25
На ивановской фабрике обрушился переход между зданиями 12:25
Число погибших от коронавируса свердловчан достигло 60 человек 12:23
Мишустин заявил о снижении темпов прироста случаев коронавируса 12:22
На Украине задержан заказчик преступления в Санкт-Петербурге 12:20
В России начался массовый сбор урожая клубники 12:19
Под Костромой отправили в колонию мать, задушившую свою дочь 12:19
В столице объявили повышенный уровень погодной опасности 12:18
Аномальная жара заставила нерп пить воду 12:18
Жителю КБР вынесли приговор за подготовку теракта на 9 мая 12:17
Американка Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану 12:17
В Турции предложили сделать храм Святой Софии местом молитв для всех 12:11
В поездах дальнего следования возобновили работу вагоны-рестораны 12:09
У курганского замгубернатора не подтвердился коронавирус 12:08
Директор Росгвардии поздравил Юрия Соломина с 85-летием 12:08
Пекин приостанавливает межрегиональные пассажирские перевозки из-за COVID-19 12:02
ЕС ужесточит правила по приобретению предприятий китайскими партнерами 12:02
Kia показала новый Carnival на тизере. Модель может добраться до России 12:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Что поможет попрощаться с килограммами, накопленными в самоизоляции
Что поможет попрощаться с килограммами, накопленными в самоизоляции
18.06.2020 12:31
Рубрика: Общество

Ученые: Риск повторного заражения коронавирусом очень высок

Текст: Константин Волков

Переболевшие коронавирусом имеют высокие шансы заразиться им снова, поскольку у многих не обнаружено антител. Об этом пишет 18 июня гонконгская газета The South China Morning Post со ссылкой на исследования, проведенные группой американских и китайских ученых.

В своих выводах ученые опираются на результаты тестирования медиков из Уханя. По их данным, из 23 тысяч обследованных врачей только 4 процента имеют четко выраженный иммунитет к коронавирусу, остальным же может грозить повторное заражение.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Как коронавирус "спас" 11-летнюю девочку

Ученые полагают, что организм не может вырабатывать антитела, которые будут гарантировать устойчивость к болезни в течение долгого времени.

В КНР коронавирусом переболели более 83,2 тысячи человек, уровень смертности составил 5,56 процента. На прошлой неделе в Пекине была зафиксирована новая вспышка заболевания, уже выявлено 158 инфицированных, плюс 15 человек переносят болезнь бессимптомно.

Общество Наука Общество Здоровье В мире Восточная Азия Китай Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

ВЦИОМ: Принять участие в голосовании по Конституции намерены 68% россиян
В правительстве опровергли обсуждение повышения НДФЛ для богатых
Попова: Уже через месяц число заболевших может стать минимальным
Самые коррупционные регионы страны перечислили в Генпрокуратуре России
У Назарбаева обнаружен коронавирус
Россиян предупредили об аномальном похолодании
Названы регионы-лидеры по уровню благосостояния семей
Как защититься от укусов клещей