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18.06.2020 16:57
Рубрика: В мире

В Дании 11 тысяч норок уничтожат из-за коронавируса

Текст: Ариадна Рокоссовская

Коронавирус обнаружен у норок на одной из ферм в Дании. Местные ветеринарные службы приняли решение уничтожить 11 тысяч особей.

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Заражение норок обнаружилось после того, как COVID-19 диагностировали у одного из сотрудников фермы в Дании. Напомним, эта страна является самым крупным в мире производителем шкурок этих животных, на нее приходится около 40 процентов всего мирового рынка. Ветеринарные службы сообщили, что уничтожение всех содержавшихся на ферме животных обусловлено "вопросами безопасности". "Все норки на ферме, на которой обнаружен вирус, будут забиты для предотвращения распространения заболевания", - цитирует их информационное агентство Reuters.

Это первый случай заражения норок в Дании, но в конце апреля коронавирус выявили на таких же фермах в Нидерландах. "В нашем министерстве подозревают, что речь идет о передаче вируса от человека к животному, так как у нескольких работников ферм присутствуют симптомы заболевания, вызываемого коронавирусом", - рассказала тогда СМИ нидерландский министр сельского хозяйства, окружающей среды и качества продуктов питания Карола Схаутен.

В мире Европа Дания Пандемия коронавируса COVID-19

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