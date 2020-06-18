В Минстрое обещали оставить бездомным животным доступ в подвалы

Проект постановления правительства, который в случае одобрения мог бы перекрыть бездомным кошкам и собакам доступ в подвалы домов, будет скорректирован. Об этом договорились депутаты Госдумы и Минстрой. Стороны согласились, что оставлять животных без укрытия в холода - это негуманно.

Тема обсуждалась в ходе межведомственного совещания, которое организовал думский комитет по экологии и охране окружающей среды.

Проблема доступа животных в подвалы многоквартирных домов обсуждается не первый год. Долгое время действовал устаревший регламент, согласно которому все подвальные окна (продухи) должны быть замурованы. Два года понадобились думскому комитету и представителям общественности, чтобы добиться отмены этих норм, рассказал глава комитета Владимир Бурматов. В конце прошлого года правительство постановило оставить для доступа животных одно вентиляционное отверстие в цоколе каждого многоквартирного дома.

"Но только ситуация в регионах стала улучшаться, как Минстрой вывесил на обсуждение проект документа, где предлагается эти продухи закрыть решетками. Это сделает невозможным попадание туда животных", - сообщил парламентарий.

Открытый продух, заявил депутат - это не только акт гуманизма, но и серьезная мера для борьбы с грызунами. Ведь во многих городах нашествие мышей и крышей, добавил Бурматов. А грызуны, как известно, переносят опасные заболевания.

Он также напомнил, что одна из поправок в Конституцию, вынесенных на общероссийское голосование, посвящена как раз ответственному обращению с животными. Формирование политики в этой сфере возлагается на правительство.

Как заявила депутатам директор департамента развития ЖКХ Светлана Никонова, в министерстве согласны скорректировать норму "с учетом вопроса о гуманном обращении с животными". Ведомство, заверила она, готово учесть позицию экспертов и граждан.

"Мы пришли к конструктиву, договоренность фиксируется на уровне министра - формулировка будет скорректирована", - подтвердил Владимир Бурматов, который до совещания провел переговоры по этому поводу с руководством Минстроя. По его словам, остается открытым минимум одно окно в подвальных помещениях и технических подпольях - оно не будет ограждаться сеткой или решеткой. Для утверждения конкретной формулировки будет создана рабочая группа с участием депутатов и представителей Минстроя.